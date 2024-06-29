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"Известия": готовится предварительный план перехода производственных мощностей "Севмаша" на выпуск АПЛ 5-го поколения

29.06.2017 ЦАМТО 371 0
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Севмаш
Открытое Акционерное Общество "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие"
Источник: © Марина Лысцева/ТАСC

ЦАМТО, 28 июня. ВМФ России, Объединенная судостроительная корпорация и "Севмаш" до конца нынешнего года начнут подготовку плана к переходу на производство атомных подводных лодок (АПЛ) пятого поколения, пишут "Известия".

Как отмечает газета, по мере передачи военным ранее заложенных АПЛ проектов "Борей" и "Ясень" завод начнет переводить производственные мощности на выпуск новейших субмарин. В настоящее время АПЛ 5-го поколения находятся в стадии проектирования. Ожидается, что контракт на их производство будет подписан в 2018 году.

Как напоминают "Известия", впервые о российской АПЛ 5-го поколения стало известно в 2014 году. Разработку ведет конструкторское бюро "Малахит". В некоторых источниках утверждается, что этот проект получил название "Хаски". Ожидается, что субмарины пятого поколения будут выполнены по модульной схеме, а их водоизмещение будет менее 12 тыс. т. Благодаря возможности замены модулей лодки смогут решать задачи как ударной АПЛ, так и стратегического ракетоносца. В состав их вооружения войдут как гиперзвуковые крылатые ракеты "Циркон", так и различные роботизированные комплексы.

Как рассказали "Известиям" в главкомате Военно-морского флота, до конца нынешнего года Минобороны и ОСК подготовят план и предварительные расчеты перехода производственных мощностей Севмаша на выпуск АПЛ 5-го поколения. Эти данные необходимы для оценки параметров будущего контракта по разработке и строительству субмарин. Ожидается, что работа над документами начнется в конце июля, после закладки на "Севмаше" последней субмарины проекта 885М "Ясень-М" – "Ульяновск".

В Объединенной судостроительной корпорации "Известиям" заявили, что готовы к соответствующей работе с российским военным ведомством и выполнению всех поставленных задач.
28.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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Страны
Россия
Продукция
Циркон-С 3М22
Компании
Минoбороны РФ
ОСК
Севмаш
Проекты
885 Ясень
885М Ясень-М
955 Борей
ГЗЛА

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