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Экипаж корвета "Совершенный" провел испытания гидроакустических систем корабля

29.06.2017 ЦАМТО 253 0
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Совершенный
Построенный на АО "Амурский судостроительный завод" корвет "Совершенный" проекта 20380 на размагничивании. Большой Камень, октябрь 2016 года
Источник: ВКонтакте

ЦАМТО, 28 июня. Экипаж новейшего корвета проекта 20380 "Совершенный", построенного на Амурском судостроительном заводе для Тихоокеанского флота, успешно провел испытания гидроакустических систем корабля.

В рамках проведения государственных испытаний экипаж корвета проверил работоспособность гидроакустических систем корабля, предназначенных для освещения подводной обстановки, в том числе для поиска и обнаружения подводных лодок, мин, торпед, а также подводных диверсантов на различных дальностях и глубинах на ходу, в дрейфе и при стоянке на якоре.

В частности, экипаж "Совершенного" совместно с представителями завода-изготовителя и госкомиссии провел испытания гидроакустических станций, позволяющих обнаружить подводные цели на дальних расстояниях. Особое внимание в ходе испытаний было уделено специальной буксируемой протяженной гидроакустической станции, имеющейся на вооружении корвета.

Для этого использовалась дизель-электрическая подводная лодка Тихоокеанского флота, а также запускались мишени, имитирующие надводные и подводные цели. В ходе проведения испытаний основная задача была выполнена в полном объеме – специалисты из числа экипажа при помощи комплексного использования данных, поступающих из различных источников и подсистем, провели идентификацию информации, и выполнили взаимодействие с другими системами корабля, обеспечивающими применение оружия.

В ближайшие дни экипажу предстоит провести артиллерийские стрельбы по морским и береговым целям. Кроме того, запланированы облеты корвета морской авиацией ТОФ, в том числе с посадкой вертолетов КА-27 на палубу корабля, сообщает Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г Владивосток).

Справочно:

Четвертый серийный корвет проекта 20380 "Совершенный" предназначен для действий в ближней морской зоне и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций. При строительстве кораблей используется технология "стелс". В проект внедрен 21 патент и выдано 14 свидетельств о регистрации программ для ЭВМ. Были использованы новейшие решения по уменьшению физических полей корабля. В частности, удалось значительно снизить радиолокационную заметность корабля за счет применения в качестве материала надстройки трудногорючих стеклопластиков со свойствами радиопоглощения, а также за счет архитектурной компоновки корпуса и надстройки.
28.06.2017
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принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Продукция
Ка-27
Компании
АСЗ
Проекты
20380 Корвет-1
ТОФ

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