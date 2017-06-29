"Известия": российские стратегические ракетоносцы подключают к уникальной сетецентрической системе управления
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Источник: © Ладислав Карпов/ТАСС
ЦАМТО, 28 июня. Российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС смогут в полете в режиме реального времени получать координаты целей и немедленно уничтожать их ракетным ударом, пишут "Известия".
Как отмечает газета, такую возможность ракетоносцы обретут благодаря установке специальной вычислительной подсистемы СВП, разработанной и выпускающейся фирмой "Гефест и Т". В настоящее время координаты целей закладываются в память ракет на аэродроме еще до того, как ракетоносец поднимется в воздух. По мнению экспертов, новая система серьезно увеличивает возможности российской боевой авиации по поиску и уничтожению целей в режиме реального времени.
Газета пишет, что принцип работы новой системы достаточно прост. Военнослужащие на земле с помощью специального терминала передают координаты цели на самолет. Бортовая система СВП рассчитывает все параметры и закладывает полетное задание в головку наведения ракеты. А экипажу "Медведя" остается только ее запустить.
Как рассказали "Известиям" в Минобороны, до недавнего времени проект оснащения флота Ту-95МС системой СВП реализовывался в инициативном порядке компанией "Гефест и Т". Но в настоящее время эти работы включены в перспективный план развития российской дальней авиации.
В компании "Гефест и Т" "Известиям" подтвердили, что работы по оснащению Ту-95МС системой СВП ведутся. Но от дальнейших комментариев воздержались.
В настоящее время специальной вычислительной подсистемой СВП оснащены российские фронтовые бомбардировщики Су-24М, палубные истребители Су-33, а также дальние бомбардировщики Ту-22М3. Они показали уникальную эффективность в ходе операции Воздушно-космических сил России в Сирии, пишут "Известия".
Благодаря СВП самолеты поражают объекты террористов обычными неуправляемыми фугасными бомбами с точностью, не уступающей управляемым авиационным средствам поражения. На земле цели для бомбардировщиков и истребителей находят бойцы Сил специальных операций. На электронной карте бойцы указывают точку, которую надо поразить, а также параметры цели. Далее информация передается на борт самолета.
По словам независимого военного эксперта Антона Лаврова, зачастую СВП считают обычным прицелом. Но фактически это сетецентрическая (когда все участники объединены в единую информационную систему) автоматизированная система управления. В СВП в режиме реального времени идет непрерывный обмен информацией между наземными силами и авиацией, отмечает газета.
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28.06.2017
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Враг
8052
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№1
29.06.2017 22:16
Да, отстала в электронике Россия-матушка от супостата. У них давно JASSM, JASSM-ER умеют получать целеуказания, перенацеливаться в полёте. В стстье же некомпетентные авторы всё сильно преукрасили, так как на самом деле там речь не про получение целеуказаний перед запуском КР, а целеуказания там лишь для свободнопадающих бомб.
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