ОСК широко представлена на Международном военно-морском салоне МВМС-2017



Стенд ОСК на выставке «Гидроавиасалон-2016»

Источник: www.oaoosk.ru Стенд ОСК на выставке «Гидроавиасалон-2016»Источник: www.oaoosk.ru

ЦАМТО, 28 июня. Объединенная судостроительная корпорация широко представлена на восьмом Международном военно-морском салоне МВМС-2017, который проводится с 28 июня по 2 июля в Санкт-Петербурге.

ОСК, делегацию которой возглавляет президент корпорации Алексей Рахманов, представляет крупнейшую на салоне экспозицию из 43 макетов кораблей, судов и морской техники.

Руководители и эксперты конструкторских бюро и верфей ОСК презентуют масштабные макеты подводных лодок, надводных кораблей и судов обеспечения российским и зарубежным партнерам, а также официальным делегациям на стенде Объединенной судостроительной корпорации (стенд №701) в седьмом павильоне Ленэкспо.

Перечень проектов, предлагаемых потенциальным заказчикам, не только широк, но и способен удовлетворить их самые строгие требования. Следует особо отметить такие экспонаты, как атомный подводный крейсер проекта 955, подлодка проекта 636 с комплексом Club-S, неатомные субмарины проекта 677Э "Амур-1650" с ВНЭУ и "Амур 950", а также малая подлодка прибрежного действия "Пиранья-Т".

В линейку надводных кораблей различного класса и предназначения вошли: патрульный корабль ледового класса проекта 23550, экспортный вариант многоцелевого фрегата проекта 22356, сторожевой корабль проекта 11356, малый ракетный корабль проекта 22800Э "Каракурт-Э", малый сторожевой корабль проекта 20382 "Тигр", пограничный сторожевой корабль проекта 22100 "Океан", большой десантный корабль проекта 11711Э, а также противоминный корабль базовой зоны проекта 12701 "Александрит-Э" и рейдовый тральщик проекта 10750Э.

Среди образцов вспомогательного флота – макет судна тылового обеспечения проекта 23120 и судно для спасения экипажей аварийных подлодок проекта 21301.

На МВМС-2017 представлены не только модели кораблей, но и натурные образцы некоторых проектов, размещенные у причальной стенки Морского вокзала.

Флагманом гражданского раздела стенда Объединенной судостроительной корпорации станет атомный ледокол проекта 22220 (ЛК-60). Этот атомоход займет место крупнейшего в мире судна в своем классе. Также на стенде будет представлена движительно-рулевая колонка ДРК-3500.

Делегация ОСК примет участие в насыщенной деловой программе МВМС-2017. Десятки встреч с отечественными и зарубежными партнерами, круглые столы, некоторые из которых пройдут на стенде корпорации под эгидой ОСК, позволят обсудить многие актуальные темы и насущные проблемы отечественного кораблестроения.

На стенде ОСК запланировано проведение деловых встреч с партнерами Корпорации, в том числе – потенциальными, а также пресс-мероприятий.

В частности, в первый день МВМС-2017 на стенде ОСК состоятся круглые столы:

- "Стратегия технической политики "ОСК";

- "Корабли и катера для обеспечения контроля экономической зоны и офшорных районов";

- "Создание в АО "ОСК" информационно-справочной системы ведения базы данных ЗИП к ПВН, выпускаемой обществами Группы ОСК для поставки на экспорт. Актуальные вопросы, возможные пути решения";

- "Проектно-программное управление и контракты жизненного цикла";

- "Управление жизненным циклом кораблей. Концепция технического обслуживания кораблей – современное состояние и перспективы развития";

- "Гражданское судостроение в Российской Федерации, условия и критерии локализации судов и судового комплектующего оборудования в Российской Федерации".

В рамках конгрессно-делового раздела также запланировано участие представителей ОСК в ряде научных конференций.

В частности, Международная научно-практическая конференция МОРИНТЕХ-ПРАКТИК "Информационные технологии в судостроении-2017" пройдет на территории предприятия ОСК – судостроительном заводе "Северная верфь".

Кроме того, 29 июня в День кораблестроителя – профессиональный праздник отрасли, учрежденный правительством, на стенде ОСК состоится торжественное гашение почтовой марки в честь 350-летия отечественного государственного судостроения.

В этот праздничный день российские корабелы посредством видеомоста услышат поздравления в свой адрес от руководителей отечественного ВПК.

Участие ОСК в МВМС в 2015 году было результативным в части развития военно-технического сотрудничества с государствами-партнерами. Два года назад сотрудники подразделения по военно-техническому сотрудничеству ОСК и их коллеги с предприятий корпорации провели около 150 встреч с постоянными партнерами и потенциальными заказчиками более чем из 10 стран.

В этом году Корпорация также ожидает положительный бизнес-эффект от участия в выставке. Рассчитывать на это позволяет тот интерес, который уже продемонстрировали к проектам ОСК руководители военных ведомств стран ближнего и дальнего зарубежья.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".