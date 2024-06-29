С.Чемезов: сегодня Союз машиностроителей России – мощное движение, которое объединяет большое количество производителей



Сергей Чемезов

Источник: © Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС Сергей ЧемезовИсточник: © Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

ЦАМТО, 28 июня. Сегодня Союз машиностроителей России – достаточно мощное движение, которое объединяет большое количество производителей, машиностроителей различных отраслей промышленности.

Об этом заявил генеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов на заседании бюро Союза машиностроителей России и ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям".

Ниже выступление С.Чемезова приведено в изложении пресс-службы Кремля.

С.Чемезов. В своем выступлении хочу сделать акцент на пяти ключевых трендах, которые формируют актуальную повестку развития промышленности. И здесь, безусловно, я учитываю как опыт Союза машиностроителей, так и опыт организаций, которые входят в госкорпорацию "Ростех" и которые состоят в Союзе машиностроителей.

Прежде всего, хотел бы с удовлетворением отметить, что промышленное производство в России растет. Так, только за первый квартал этого года рост составил чуть менее процента. Это пока, конечно, скромная цифра, но все же положительная динамика, которая, надеюсь, сохранится.

Конечно, западные санкции оказали свое влияние на развитие промышленных предприятий, но важно, что некоторые организации смогли обратить их в свою пользу и выйти на новые экспортные рынки. К примеру, общий портфель заказов концерна "Калашников", где мы сегодня находимся, составляет 300 миллионов долларов США, что в шесть раз больше, чем до принятия санкций. И это учитывая, что концерн лишился своего главного зарубежного рынка, американского – имею в виду рынок гражданского и спортивного оружия – и был практически вынужден искать своих новых партнеров с нуля.

Кроме того, дополнительным импульсом для развития экспорта гражданского и служебного оружия станет проект нового федерального закона, он сегодня уже внесен на рассмотрение в Государственную Думу. Законопроект предусматривает наделение нашей компании "Рособоронэкспорт" правами юридического лица, которое будет заниматься экспортом гражданского и служебного оружия.

Сегодня этими правами обладают только производители такого оружия, а поскольку "Рособоронэкспорт" имеет достаточно широкие связи на рынке, он окажет большую помощь и поддержку в продвижении нашей продукции, продукции "Калашникова" за рубеж.

Важным фактором долгосрочного развития промышленности стала та же программа импортозамещения. Проект реализуется в таких отраслях, как двигателе- и авиастроение, производство авионики, электроники, электронной компонентной базы, информационные технологии, медицина, фармацевтика, робототехника и другие.

Особое место в программе импортозамещения занимает и продукция военного назначения. К 2018 году мы планируем полностью завершить все мероприятия по замещению украинской продукции. И вопросы в отношении продукции стран НАТО и Евросоюза планируется закрыть к 2020 году. Это первое, о чем я хотел сказать.

И второе: важным фактором для развития промышленности представляется также успешное внедрение в России результатов четвертой промышленной революции. В этом пока еще отстаем от развитых стран, где доля цифровой экономики в ВВП составляет 5,5 процента, а у нас менее трех процентов. Это данные за прошлый год.

Чтобы ускорить темпы роста, мы определили для себя ключевые направления развития и комплексные проекты, способствующие цифровизации. Среди них "умный город", электронное здравоохранение, промышленный интернет вещей, системы хранения больших и сверхбольших объемов данных. Недавно "Ростех" заключил соглашение с Ярославской областью по созданию "умного города". Элементы этого проекта уже внедрены в Нижнем Тагиле и Улан-Удэ.

Первостепенное значение для промышленного развития приобретает привлечение частных акционеров и технологических партнеров. Сегодня есть компании, отдельные бизнесмены которых готовы осуществлять долгосрочные инвестиции. Им это интересно, несмотря на то, что получение прибыли в таких высокотехнологичных сферах – процесс довольно долгий, и вернуть вложенные деньги быстро невозможно.

Хороший пример партнерства Михаила Шелкова и "Ростеха" с ВСМПО-АВИСМА – это один из самых крупных в мире производителей титана и титановых изделий. Благодаря такому альянсу чистая прибыль компании по МСФО за прошлый год выросла почти на 80 процентов – с 14 до 26 миллиардов.

Можно привести еще один пример – это концерн "Калашников", где мы с вами находимся. Здесь акционерами вместе с "Ростехом" является Андрей Бокарев и Алексей Криворучко. Переход акций концерна "Калашников" в частные руки обеспечил компании дополнительные возможности для роста. В прошлом году было открыто пять новых производственных объектов. Все они приносят прибыль.

Заинтересованы мы также и в сотрудничестве с иностранными партнерами. Примеров таких достаточно много: это компания "Пирелли", компания "Боинг". Несмотря на санкции, они продолжают с нами сотрудничать. Создаем совместные предприятия. Это "Рено – Ниссан" и целый ряд других компаний, с которыми мы работаем.

Над чем необходимо работать? Это увеличение доли гражданской продукции, о чем уже, Владимир Владимирович, Вы сказали. Исходя из обновленной стратегии развития "Ростеха", мы намерены к 2025 году довести ее объем до 50 и более процентов.

Говоря о конверсии предприятий ОПК, хочу отметить, что недавно нами было заключено соглашение с Внешэкономбанком о создании совместного предприятия – НПО "Конверсия", которое обеспечит перенос технологий и продукции предприятий ОПК в гражданские сегменты. Оно займется выявлением потребностей рынка и поиском возможностей для продвижения гражданской продукции оборонных предприятий и будет содействовать привлечению финансирования.

Тренд, без которого не обойтись, – это кадровое обновление трудовых коллективов промышленных предприятий. Сегодня благодаря большой проведенной работе здесь наблюдается позитивная тенденция. Состав представителей рабочих специальностей предприятий и корпораций значительно омолодился: их средний возраст 42–43 года, при этом в последнее время ежегодно происходит омоложение коллектива примерно на год-полтора.

Достаточно привести пример: на "Калашникове" где-то средний возраст – 35–36 лет. Безусловно, важным фактором, который привлекает молодежь, является достойная оплата труда. Учитывая это, мы постоянно поднимаем средний уровень зарплат на нашем предприятии. Так, в прошлом году он составил около 44 тысяч рублей. Это для промышленности достаточно высокий уровень заработной платы.

Союз машиностроителей России совместно с предприятиями "Ростеха" реализует целый ряд интересных проектов, плотно сотрудничает с ведущими техническими вузами страны, однако есть проблемы, которые мешают нам работать в этом направлении еще эффективнее. Они связаны с арендой вузами базовых площадей предприятий и арендой предприятиями отраслевых лабораторий у вузов.

Поскольку необходимо проведение тех или иных научных разработок, предприятиям и вузам необходимо иметь какие-то площади либо в учебных заведениях, либо на предприятиях. Но и те, и другие обязаны предоставлять эти площади за деньги, что, в общем-то, не совсем удобно и для тех, и для других.

По сути, они работают в интересах и вузов, а вузы – в интересах предприятий. Конечно, это "взаимное финансирование" не дает ничего хорошего. На это уходят значительные финансовые средства.

К сожалению, самим нам этот вопрос не решить, поэтому обращаемся к Вам, Владимир Владимирович, с просьбой поручить правительству России оказать нам в этом содействие. Конечно, эта важная для обеих сторон деятельность должна быть организована на безвозмездной основе.

Среди долгосрочных и успешных проектов Союза международный форум "Инженеры будущего". Он проводится уже много лет. В нем ежегодно участвует более тысячи молодых специалистов, в том числе из-за рубежа.

Еще один проект – это многопрофильная инженерная негосударственная олимпиада "Звезда". Она стала самой массовой из подобных мероприятий. Число ее участников – около 300 тысяч человек. Нами подготовлены предложения об участии Минобрнауки России в финансировании олимпиады "Звезда".

Кроме того, считаем необходимым включить форум "Инженеры будущего" в программу деятельности агентства Росмолодежь. Мы готовы передать предложения на рассмотрение. Прошу Вас, уважаемый Владимир Владимирович, дать соответствующее поручение Правительству.

Проблемой выполнения мероприятий ГПВ 2018-2025 годов является обеспечение ритмичности загрузки предприятий ОПК. Данная проблема особенно характерна для авиационной отрасли и морского судостроения. У нас бывают скачки: в один год очень большие заказы, а в другой год падение в два?три раза.

В результате возникает целый комплекс проблем, в том числе необходимость выделения средств для поддержания незадействованных производственных мощностей, в обновление которых были вложены значительные средства. Мы провели большую модернизацию, закупили современное оборудование, станки, и порой они не всегда бывают загружены в полной мере.

Необходимость оптимизации кадрового состава, что сопряжено с возникновением социальной напряженности. Мы подготовили специалистов, а когда работы нет, мы вынуждены будем их тогда либо сокращать, либо переводить на какие-то менее оплачиваемые работы. Возможна утрата сложившихся кооперационных связей для выполнения ГОЗа, удорожание продукции в связи с низкой серийностью производства и уменьшение рентабельности.

В настоящее время промышленность вышла на ритмичный режим работы. Сформированный проект ГПВ 2018–2025 годов в целом обеспечивает поддержание, развитие производственной деятельности и организации ОПК.

Во избежание возникновения вышеуказанных проблем просим Вас, уважаемый Владимир Владимирович, дать указание о сохранении запланированных объемов финансирования ГПВ или хотя бы, чтобы они не так сильно колебались – в пределах 10-15 процентов, это еще мы можем выдержать – увеличить долю гражданской продукции, с помощью ВТС и так далее. Но когда в разы идет уменьшение или увеличение…

Здесь президент России сделал реплику.

В.Путин: Где в разы?

С.Чемезов: Бывает. По некоторым видам продукции в некоторых сферах есть такое, особенно в авиации.

В.Путин: Вы же знаете, мы регулярно, два раза в год, в Сочи собираемся. Кроме текущей работы, которой я тоже постоянно занимаюсь, я что-то "в разы" не помню.

С.Чемезов: Чуть позже расскажу.

Есть и еще одна проблема, которую нам также без Вас не устранить, – это увеличение форм отчетности по налогам и сборам за счет повышения объема запрашиваемой информации. Это привело к росту трудозатрат на 49 процентов за последние пять лет.

Конечно, этого не должно быть. Огромные подразделения вынуждены создавать на предприятиях, чтобы они готовили, писали документы, а потом чуть ли не грузовиками вывозим для отчетности в налоговые подразделения. И я очень сомневаюсь, что эти документы когда-то кто-то детально прорабатывает.

В завершение своего выступления хочу поблагодарить Вас, Владимир Владимирович, за поддержку предложений Союза по совершенствованию федерального закона о гособоронзаказе в части контроля за расходованием бюджетных средств по ГОЗу. Об этом свидетельствуют и внесенные Вами 18 июня в Госдуму очередные поправки к закону, они снимают существенную проблему.

Мы этот закон очень плотно обсуждали на наших заседаниях бюро и на предприятиях, и в ячейках нашего Союза. Все наши предложения были учтены и уже сегодня внесены на рассмотрение в Госдуму.

Я хотел бы еще раз вас всех поздравить с 10-летием Союза, пожелать новых трудовых успехов и побед на благо дальнейшего роста нашей промышленности".