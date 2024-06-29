В Санкт-Петербурге открывается восьмой международный военно-морской салон
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Международный военно-морской салон в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Игорь Руссак
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Восьмой международный военно-морской салон (МВМС-2017), участие в котором примут оборонно-промышленные предприятия и делегации из 47 государств, начинает свою работу в Санкт-Петербурге.
Выставка, организатором которой выступает российское министерство промышленности и торговли, проходит с 28 июня по 2 июля на территории комплексов "Ленэкспо" и "Морской вокзал".
В этом году российский ОПК будет представлен на МВМС единственным в России госпосредником по экспорту всего спектра военной продукции - "Рособоронэкспортом", а также Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК), концерном воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей", холдингом "Высокоточные комплексы" и рядом других компаний.
Программа салона
Посетителей МВМС-2017 ожидает обширная демонстрационная программа. Так, у причалов "Морского вокзала" будут представлены сторожевой корабль проекта 11540 "Ярослав Мудрый", корвет проекта 20380 "Стойкий", базовый тральщик проекта 12700 "Александр Обухов", а также ряд катеров из состава ВМФ и пограничной службы ФСБ России.
Как ранее заявил на посвященной салону пресс-конференции помощник президента России по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин, наибольший интерес потенциальные иностранные заказчики российской военно-морской техники проявляют именно к катерам, предназначенным для охраны прибрежной зоны.
Он сказал, что сегодня поставки техники для ВМС занимают последнее место в общем объеме российского оружейного экспорта (около 7%), однако существуют все предпосылки для роста этого показателя.
Кроме того, на полигоне Минобороны России Ржевка для официальных иностранных делегаций будут демонстрировать боевые возможности десяти корабельных артиллерийских установок, а также образцы стрелкового оружия.
Новинки на МВМС-2017
Среди новых разработок, представляемых на военно-морском салоне - морская версия зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С" - "Панцирь-МЕ", разработанного тульским Конструкторским бюро приборостроения.
Этот ЗРПК способен одновременно поразить до четырех целей, летящих со скоростью до 1 тысячи метров в секунду, время реакции - три-пять секунд. Морской "Панцирь" может поражать цели ракетным оружием на дальности до 20 километров, высоте от двух метров до 15 километров; а артиллерийским вооружением - на дальности до четырех километров и высоте от нуля до трех километров.
Научно-производственное объединение "Сплав" продемонстрирует на МВМС-2017 модернизированные противолодочные ракеты 90Р1 для комплекса РПК-8, не поставлявшиеся военным морякам последние 15 лет.
По сравнению с изначальной версией этого оружия (ракеты 90Р) 90Р1 в восемь-десять раз эффективнее при поражении подводных целей. Оно действует на дальности до 4,3 километра и глубине до одного километра.
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28.06.2017
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