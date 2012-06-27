Прекращение производства Ан-148 в РФ - тяжелый удар по авиастроению Украины



Ан-148 в Ле Бурже, 2007 год

Источник: dic.academic.ru Ан-148 в Ле Бурже, 2007 годИсточник: dic.academic.ru

Утром 26 июня в российских СМИ появилось сообщение со ссылкой на источник в авиационной отрасли о том, что "Воронежское акционерное самолетостроительное общество" (ВАСО) прекратит производство ближнемагистральных пассажирских самолетов Ан-148 после того как достроит еще 2 борта. Однако уже вечером того же дня российское предприятие прокомментировало ситуацию, частично опровергнув информацию - согласно заявлению, работы не могут быть заморожены до того момента, пока не будут построены еще 5 Ан-148 в интересах Министерства обороны России. А случится это не раньше 2018 года. Более того, предприятие готово продолжить постройку самолетов украинской разработки и в дальнейшем, если на них будут заказы. Попробуем все-таки разобраться - каковы перспективы производства Ан-148 в России и на Украине.

Разрыв отношений с Россией остановил производство авиации на Украине

Разработка ближнемагистрального пассажирского авиалайнера Ан-148 началась в 2001 году, работы велись украинской компанией ГП "Антонов". В самолете очень широко были использованы компоненты производства разных стран, в том числе России (в наибольшей степени), Франции, США и т.п. При этом производство машины, близкой по концепции к российскому SukhoiSuperJet-100, практически сразу было решено развернуть в Воронеже и Киеве (завод "Авиант", ныне серийный завод "Антонов"). Интересно, что Ан-148 очень приглянулся российским силовым ведомствам, судя по всему, из-за отсутствия критически важных западных компонентов в конструкции. Это выгодно отличает Ан-148 от того же SSJ-100, несмотря на то, чтоавиалайнер "Сухого" выигрывает конкурента в характеристиках и коммерческой привлекательности и, к тому же, не имеет никакого отношения к Украине. Как итог, из 39 поставленных машин, 29 (74%) были произведены в России. Производство же в Киеве остановилось - как оказалось, разрывая связи с Москвой, ущерб собственному производству был нанесен куда сильнее. В 2015 году были произведены последние к сегодняшнему дню 2 украинских самолета - один Ан-148 и один Ан-158 (удлиненная модификация Ан-148).

Подводя итог - к сегодняшнему дню зависимость российской авиации от украинских предприятий сведена к минимуму и совсем скоро исчезнет окончательно, тогда как Киев потерял возможность производить свой единственный относительно успешный самолет, созданный после распада СССР. Украинские производители активно заняты поиском поставщиков, которые могут заместить российские компоненты для того же Ан-148, но очевидно, что долгие "простои" с заказами могут серьезно отпугнуть заказчиков, которых и так было немного. Единственное, на что остается уповать "Антонову" - это заказы, носящие политический характер, но подобные сделки редко бывают крупными и неспособны помочь развитию отрасли. К тому же и само замещение российской элементной базы может оказаться крайне сложной задачей, так как западные производители имеют заметно иные стандарты.

Важен ли Ан-148 для России?

В последние годы производство Ан-148 было основной сферой деятельности ВАСО наряду с мелкосерийным производством широкофюзеляжных авиалайнеров Ил-96 различных модификаций. В этом смысле прекращение производства Ан-148 (пусть даже в 2018, после окончания выполнения контракта с Министерством обороны России) может быть для предприятия неприятной новостью. С другой стороны, потребность в этом самолете в интересах силовых структур достаточно ограничена, а в коммерческом секторе есть более интересные предложения. Поэтому рассчитывать на Ан-148 в долгосрочной перспективе в любом случае не стоит. Производственные мощности ВАСО должны быть переориентированы на серийное производство легкого транспортного самолета Ил-112: Ил-112Тв гражданской модификациии Ил-112В в военной. На последний уже планируется стартовый заказ от Министерства обороны России, а общая потребность в самолетах этого класса составляет несколько сотен единиц.

В этом смысле судьба проекта Ан-148 для России не слишком важна, чего нельзя сказать об Украине. Российские производители имеют альтернативные проекты — будь то SSJ-100, или перспективный среднемагистральный авиалайнер МС-21. Создание же новых машин на Украине в обозримой перспективе без кооперации с Россией — событие крайне маловероятное.