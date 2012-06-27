Вместе с Ан-148 воронежский авиазавод рискует потерять половину выручки



Первый полет очередного (четвертого) построенного для Министерства обороны России на ОАО "Воронежское акционерное самолетостроительное общество" самолета Ан-148-100Е (серийный номер 42-10, регистрационный номер 61723). 04.07.2014

Источник: Алексей Филатов / aviaforum.ru Первый полет очередного (четвертого) построенного для Министерства обороны России на ОАО "Воронежское акционерное самолетостроительное общество" самолета Ан-148-100Е (серийный номер 42-10, регистрационный номер 61723). 04.07.2014Источник: Алексей Филатов / aviaforum.ru

Российское производство ближнемагистрального самолета Ан-148 приостановят после выполнения последнего заказа для Минобороны, выяснил РБК. Для воронежского авиазавода это может стать серьезной проблемой.

Приостановка надолго

Производство российско-украинского самолета Ан-148 на предприятии "Воронежское акционерное самолетостроительное общество" (ВАСО) приостановят из-за отсутствия заказов, сообщил РБК источник в этой компании. Это подтвердил источник в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). По словам собеседников РБК, основные причины отсутствия спроса на Ан-148 - "необоснованное удорожание" самолетов и высокая вероятность срыва исполнения заказа.

О прекращении Россией производства Ан-148 в понедельник, 27 июня, сообщили "РИА Новости" и RNS со ссылкой на собственные источники в авиационной отрасли. Собеседники агентств назвали причиной этого неблагоприятный "режим взаимоотношений" между Россией и Украиной. На следующий день ВАСО эту информацию опровергло. У завода есть действующий контракт с Минобороны, подчеркнули в пресс-службе ВАСО. "По нему в этом году осталось сдать три самолета Ан-148, в следующем - еще два", - отметили в пресс-службе. Будет ли продолжен выпуск Ан-148, зависит от того, найдутся ли на самолет "данного типа заказчики или нет".

Ан-148 - созданный в украинском АНТК им. О.К. Антонова ближнемагистральный самолет с украинскими двигателями Д-436-148 производства предприятия "Мотор Сич". Свой первый полет Ан-148 совершил в декабре 2004 года. Серийное производство началось в июне 2009-го на Украине и в России (по лицензии). По данным газеты "Коммерсантъ", в 2012 году стоимость одного самолета составляла около $30 млн. Всего выпущено около 50 таких машин, из них около 30 - в России. Пик производства пришелся на 2013 год, тогда было выпущено девять самолетов. После 2014 года Россия перестала производить самолеты для авиакомпаний, а основными заказчиками стали МЧС, Минобороны и Управделами президента, сообщил РБК источник в ОАК.

Главный партнер по проекту с украинской стороны - киевское ГП "Антонов". С российской - Объединенная авиастроительная корпорация в лице воронежского завода ВАСО. К производству Ан-148 привлечены десятки других российских и украинских предприятий, сказал РБК главный редактор отраслевого портала "Авиа.ру" Роман Гусаров.

Объем сделанного в 2013 году заказа Минобороны - 15 самолетов (стоимость контракта составила около 18,4 млрд руб.), больше заказов нет и, скорее всего, не будет, говорит собеседник РБК в ВАСО и подтверждает источник в ОАК. Ожидается, что исполнение этого договора будет завершено в следующем году, подтвердил РБК источник в ОАК. Информация о приостановке выпуска Ан-148 в 2018 году также содержалась в отчете ОАК за прошлый год.

Контракт с Минобороны на 15 самолетов Ан-148 - действительно последний у ВАСО по этому типу машин, сообщили РБК в пресс-службе воронежского завода.

Большие риски

Одна из причин отсутствия заказов на Ан-148 - это "необоснованное удорожание" его производства, отмечают оба собеседника РБК.

После введения Украиной в 2014 году санкций в отношении России в сфере ВПК возникли сложности с поставкой необходимых для производства лайнера комплектующих, рассказал источник в ВАСО. В результате украинские комплектующие поставлялись через третьи страны. "Как следствие - производство Ан-148 стало намного дороже", - говорит собеседник РБК. Через какие страны поставлялись комплектующие, источник не уточнил.

Поставки через страны-посредники - обычная мировая практика обхода санкций, отметил исполнительный директор портала Aviaport.ru Олег Пантелеев. В Иране на протяжении десяти лет, в течение которых действовали санкции ООН, эксплуатировалось большое количество самолетов западного производства, напомнил Пантелеев. "В том числе Boeing и Airbus, которые благополучно получали запчасти. И время от времени возникали ситуации, когда крупные американские корпорации ловили на том, что их комплектующие оказывались у Ирана", - сказал Пантелеев.

"Какие-то вещи [в Ан-148] удалось заменить, но проблему с ценой это не решило: к примеру, шасси украинского производства заменили на российское. Оно стало лучше, но в полтора раза дороже", - добавил источник РБК в ОАК.

Другая причина отсутствия заказов на Ан-148, как отмечают источники РБК, - высокая вероятность срыва исполнения контрактов из-за тех же проблем с комплектующими.

"Всегда есть риск того, что мы, что-то подписав, не выполним заказ, как произошло с Минобороны. Ведомство пока претензий не предъявляло, однако заказывали самолеты военные еще в 2013 году, а завершить контракт ОАК должна была в этом году. Интеллектуальные права на Ан-148 принадлежат Украине: у них вся документация на самолет", - объяснил источник из ОАК.

Непростые альтернативы

В феврале 2017 года "Коммерсантъ" со ссылкой на слова замминистра обороны России Юрия Борисова написал, что после катастрофы Ту-154 над Черным морем Минобороны для обновления своего пассажирского авиапарка выбрало самолеты Ту-214 и Ан-148 и что производство Ан-148 на мощностях ВАСО по этой причине планировалось заметно увеличить.

РБК ожидает ответа на соответствующий запрос от Минобороны.

"Что касается заявления замминистра обороны [Юрия Борисова] о замене устаревших Ту-154 и Ту-134 на самолеты Ту-214 и Ан-148, то к нам пока никаких конкретных обращений не поступало", - заявили РБК в пресс-службе ВАСО.

В статье "Коммерсанта" также сообщалось, что в 2015 году производство Ан-148 принесло воронежскому предприятию заметную часть выручки - 4,4 млрд из 10,3 млрд руб.

Как сообщает агентство "Регнум", проект Ан-148 в последние годы стал наиболее прибыльным для воронежского предприятия. Так, в соответствии с отчетностью завода за 2016 год, 3,11 млрд руб. из 6,44 млрд руб. выручки ВАСО получило от производства Ан-148.

Тем не менее в ВАСО сохраняют оптимизм. "Никто не говорит, что за эти два года никто не закажет этот самолет", - заявили РБК в пресс-службе предприятия. Кроме того, там рассчитывают, что заказы на Ил-96, Ил-96-400М и Ил-112В восполнят "финансовый пробел" от возможной приостановки производства Ан-148. "Но для начала надо построить опытный образец Ил-112В, плюс все зависит от того, сколько Министерство обороны закажет таких самолетов", - уточнил представитель завода.

Прекращение производства Ан-148 не станет ударом для Объединенной авиастроительной корпорации, говорит источник РБК в ОАК. "В последнее время выпускается всего два-три самолета в год", - отметил собеседник. Воронежский авиастроительный завод после прекращения производства Ан-148 сконцентрируется на строительстве самолетов Ил-96 и Ил-112, подтвердил источник в ОАК.

Опрошенные РБК эксперты из авиационной отрасли считают, что прекращение производства Ан-148 некритично для России. Альтернативой Ан-148 может стать Sukhoi SuperJet, считает председатель редакционного совета журнала "Авиатранспортное обозрение" Алексей Комаров. Несколько лет назад самолеты Ан-148 эксплуатировались компанией "Россия", которая вошла в состав "Аэрофлота". Затем компания от их эксплуатации отказалась и самолеты продала. Сейчас их используют "Саратовские авиалинии". Чтобы полностью перенести производство Ан-148 в Россию, нужен большой портфель заказов, объяснил Комаров.

Гендиректор ассоциации гражданской авиации "Аэропорт" Виктор Горбачев считает, что Ан-148 не стоит заменять "Сухим", который на 85% состоит из иностранных комплектующих. "Ту-154 пока рано списывать со счетов", - считает Горбачев. Через несколько лет, напоминает Горбачев, российский авиапарк может пополнить другой российский гражданский самолет нового поколения - МС-21, который разработан на Иркутском авиазаводе.

Инна Сидоркова