Глава Ростеха предложил президенту ключевые шаги по развитию промышленности



Сергей Чемезов и Владимир Путин

Источник: Ростех Сергей Чемезов и Владимир ПутинИсточник: Ростех

Сергей Чемезов выступил на расширенном заседании бюро Союза машиностроителей

Глава Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов в рамках расширенного заседания бюро Союза машиностроителей назвал сроки импортозамещения продукции из Украины и стран НАТО, представил Президенту России объемы роста промышленного производства за первый квартал, обозначил портфель заказов концерна «Калашников», а также определил ключевые проекты для цифровизации российской экономики.

В Ижевске при участии Владимира Путина состоялось расширенное заседание бюро Союза машиностроителей России. В рамках заседания генеральный директор Госкорпорации Ростех, председатель Союза машиностроителей России Сергей Чемезов назвал ключевые тренды развития российской промышленности.

«За первый квартал 2017 года рост промышленного производства составил чуть менее процента (0,7%). Я полагаю, что мы сможем сохранить положительную динамику и постепенно увеличивать объемы производства. Конечно, антироссийские санкции оказали влияние на развитие предприятий, но некоторые организации смогли обратить их в свою пользу, найти и успешно выйти на новые экспортные рынки. Общий портфель заказов концерна «Калашников» в шесть раз больше, чем до санкций: он составляет сегодня 300 млн долларов», – заявил Сергей Чемезов.

Глава Госкорпорации также отметил, что в рамках повышения объемов военно-технического сотрудничества необходимо наделить «Рособоронэкспорт» правами юридического лица, которое занимается производством или экспортом гражданского и служебного оружия. «В настоящий момент таким правом наделены только производители. Использование налаженных зарубежных связей «Рособоронэкспорта» позволит значительно расширить сбытовую сеть для российских оружейников», – отметил Сергей Чемезов.

В своем выступлении генеральный директор Ростеха сделал акцент на программе импортозамещения, в рамках которой реализуются проекты в таких отраслях, как двигателе- и авиастроение, производство авионики, электроники и электронно-компонентной базы, информационные технологии, медицина и фармацевтика, робототехника и другие. Сергей Чемезов подчеркнул, что к 2018 году планируется полностью завершить все мероприятия по замещению украинской продукции, а продукцию из стран НАТО и Евросоюза планируется заместить к 2020 году.

В рамках выступления глава Госкорпорации отметил, что Ростех определил для себя ключевые направления развития и комплексные проекты, способствующие цифровизации экономики: «Умный город», «Электронное здравоохранение», «Промышленный интернет вещей», «Системы хранения больших и сверхбольших объемов данных».

«Первостепенное значение для промышленного развития приобретает привлечение частных акционеров и технологических партнеров. Сегодня есть компании и отдельные бизнесмены, которые готовы осуществлять долгосрочные инвестиции», – заявил Сергей Чемезов и, приводя в качестве примера партнерство с Михаилом Шелковым, отметил, что благодаря такому альянсу чистая прибыль «ВСМПО-Ависма» по МСФО за 2016 год выросла почти на 85% – с 14 млрд до 26 млрд рублей.

Кроме того, Серей Чемезов отметил, что Ростех планирует к 2025 году довести объем гражданской продукции до 50%: и на оборонных предприятиях, и на тех, которые выпускают продукцию двойного назначения. «Увеличение объемов продаж гражданской продукции будет происходить за счет развития маркетинга в холдингах Госкорпорации и конверсии оборонных предприятий», – пояснил глава Ростеха.

В соответствии с поручением президента о конверсии предприятий ОПК Ростехом было заключено соглашение о создании совместного с Внешэкономбанком предприятия НПО «Конверсия», которое обеспечит перенос технологий и продукции предприятий ОПК в гражданские сегменты. Оно займется выявлением потребностей рынка и поиском возможностей для продвижения продукции предприятий ОПК, будет содействовать привлечению финансирования.

Среди ключевых трудностей промышленности Сергей Чемезов отметил увеличение форм отчетности по налогам и сборам. «В результате роста запрашиваемой информации, вырос и объем форм отчетности по налогам и сборам, что в итоге привело к росту трудозатрат на 49% за последние пять лет», – рассказал глава Госкорпорации.

Также в рамках выступления Сергей Чемезов обратил внимание на необходимость продолжения процесса кадрового обновления трудовых коллективов промышленных предприятий, отметив, что средний возраст представителей рабочих специальностей предприятий Ростеха ежегодно сокращается на год-полтора.

Говоря о работе с вузами, генеральный директор Ростеха назвал проблемы, связанные с арендой вузами базовых площадей предприятий и арендой предприятиями отраслевых лабораторий у вузов. Для решения проблемы Сергей Чемезов предложил на законодательном уровне обеспечить сотрудничество предприятий с вузами на безвозмездной основе.

Глава Ростеха также рассказал президенту о запущенной Союзом машиностроителей многопрофильной инженерной негосударственной олимпиаде «Звезда», в которой участвуют около 300 тысяч человек. Ростех предложил Министерству образования и науки России выделить средства на финансирование этой программы.