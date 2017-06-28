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ЭМЗ им. Мясищева показал необычный концепт самолета М-60

28.06.2017 Военно-промышленный курьер 221 1
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М-60
Концепт самолета М-60
Источник: www.ainonline.com

На Авиасалоне Ле Бурже во Франции был представлен необычный концепт самолета М-60 разработки ЭМЗ им. Мясищева, созданный по принципиально иной схеме, чем современные самолеты, сообщает телеканал "Звезда" со ссылкой на официальную страницу в Facebook Объединенной авиационной корпорации.

Самолет с эллиптическим фюзеляжем М-60 будет иметь верхнее расположение двигателей для экранирования их шума, а кроме того, возможно использование "гребенки" из электрических двигателей двигателей и одного большого двигателя-генератора. Эти и другие инновации по мнению разработчиков, позволят значительно улучшить характеристики подобной схемы в сравнении со стандартной.


Концепт самолета М-60
Источник: www.ainonline.com

Разработчики концепта уверены, что компоновка "труба с крылом" с висящими на нем двигателями себя практически изжила и "выжать" из нее что-то для увеличения характеристик уже вряд ли получится.

Единственный резерв улучшения - снижение интегральной силы трения. Сделать это можно с помощью изменения формы самолета, которая позволит организовать на отдельных участках поверхности управление пограничным слоем, чтобы обтекание самолета или его крыла и оперения было ламинарным.

ОКБ Мясищева уже много раз предлагало проекты самолетов уникальных схем. Так, аббревиатуру М-60 носил в том числе и бомбардировщик, на котором предполагалось использовать ядерные двигатели открытого типа и который не был реализован из-за колоссальной сложности проекта.
27.06.2017
Права на данный материал
принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещен правообладателем
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  • В новости упоминаются
Страны
Франция
Компании
ЭМЗ Мясищева
Проекты
Ядерный щит

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
beka1
1084
№1
28.06.2017 02:11
Хорошая компоновка для самолёта комплексной разведки наземных целей.
0
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