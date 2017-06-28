ЭМЗ им. Мясищева показал необычный концепт самолета М-60



Концепт самолета М-60

Источник: www.ainonline.com Концепт самолета М-60Источник: www.ainonline.com

На Авиасалоне Ле Бурже во Франции был представлен необычный концепт самолета М-60 разработки ЭМЗ им. Мясищева, созданный по принципиально иной схеме, чем современные самолеты, сообщает телеканал "Звезда" со ссылкой на официальную страницу в Facebook Объединенной авиационной корпорации.

Самолет с эллиптическим фюзеляжем М-60 будет иметь верхнее расположение двигателей для экранирования их шума, а кроме того, возможно использование "гребенки" из электрических двигателей двигателей и одного большого двигателя-генератора. Эти и другие инновации по мнению разработчиков, позволят значительно улучшить характеристики подобной схемы в сравнении со стандартной.

Концепт самолета М-60 Источник: www.ainonline.com

Разработчики концепта уверены, что компоновка "труба с крылом" с висящими на нем двигателями себя практически изжила и "выжать" из нее что-то для увеличения характеристик уже вряд ли получится.

Единственный резерв улучшения - снижение интегральной силы трения. Сделать это можно с помощью изменения формы самолета, которая позволит организовать на отдельных участках поверхности управление пограничным слоем, чтобы обтекание самолета или его крыла и оперения было ламинарным.

ОКБ Мясищева уже много раз предлагало проекты самолетов уникальных схем. Так, аббревиатуру М-60 носил в том числе и бомбардировщик, на котором предполагалось использовать ядерные двигатели открытого типа и который не был реализован из-за колоссальной сложности проекта.