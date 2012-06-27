"Локхид" даст Германии секретную информацию по F-35
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Истребитель F-35A выполняет демонстрационный полет на Парижском авиасалоне 2017
Источник: Alan Lessig/Staff
Парижский авиасалон 2017 стал первым местом, где представители властей Германии, хотя и в неофициальной обстановке, но обсуждали возможность приобретения истребителей F-35 в состав люфтваффе для замены истребителей-бомбардировщиков Tornado, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на defensenews.com (23 июня).
В настоящее время "Локхид" имеет заказы на поставку F-35 военной авиации 11 стран мира, в недалеком будущем их список могут пополнить Финляндия и Бельгия.
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26.06.2017
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