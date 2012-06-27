"Локхид" даст Германии секретную информацию по F-35



Истребитель F-35A выполняет демонстрационный полет на Парижском авиасалоне 2017

Источник: Alan Lessig/Staff Истребитель F-35A выполняет демонстрационный полет на Парижском авиасалоне 2017Источник: Alan Lessig/Staff

Парижский авиасалон 2017 стал первым местом, где представители властей Германии, хотя и в неофициальной обстановке, но обсуждали возможность приобретения истребителей F-35 в состав люфтваффе для замены истребителей-бомбардировщиков Tornado, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на defensenews.com (23 июня).

В настоящее время "Локхид" имеет заказы на поставку F-35 военной авиации 11 стран мира, в недалеком будущем их список могут пополнить Финляндия и Бельгия.