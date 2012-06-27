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"Локхид" даст Германии секретную информацию по F-35

28.06.2017 Военный паритет 86 0
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F-35A
Истребитель F-35A выполняет демонстрационный полет на Парижском авиасалоне 2017
Источник: Alan Lessig/Staff

Парижский авиасалон 2017 стал первым местом, где представители властей Германии, хотя и в неофициальной обстановке, но обсуждали возможность приобретения истребителей F-35 в состав люфтваффе для замены истребителей-бомбардировщиков Tornado, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на defensenews.com (23 июня).

В настоящее время "Локхид" имеет заказы на поставку F-35 военной авиации 11 стран мира, в недалеком будущем их список могут пополнить Финляндия и Бельгия.
26.06.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Германия
Финляндия
Продукция
F-35
Компании
Lockheed-Martin

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