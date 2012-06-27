"Хуркус" - турецкий ответ на терроризм
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Первый опытный образец турецкого турбовинтового легкого боевого самолета TAI Hurkus-С, переоборудованный из первого прототипа учебно-тренировочного самолета Hurkus-A (регистрация TC-VCH)
Источник: МО Турции
Правительство Турции планирует оформить контракт на приобретение 36 вооруженных учебных самолетов Hurkus, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на defensenews.com (26 июня).
В настоящее время обсуждается спецификации самолета, на уровне правительства есть ясное намерение поддержать эту программу. "По мере того, как нарастает борьба с терроризмом, в этих самолетах будет испытываться большая потребность", заявил один из официальных лиц. Чиновник сообщил, что Анкара планирует заказать 12 самолетов для сухопутных войск с опционом на такое же количество машин, шесть для жандармерии тоже с таким же опционом.
В апреле "Хуркус" был испытан с проведением стрельб ПТУР L-UMTAS с лазерной системой наведения (дальность ракеты от 500 м до 8 км). Боевая нагрузка самолета до 1500 кг (семь точек подвески), силовая установка - турбовинтовой двигатель Pratt & Whitney Canada PT6A-68 мощностью 1600 л.с., максимальная скорость 574 км/ч.
|Основные особенности и вооружение турецкого турбовинтового легкого боевого самолета TAI Hurkus-С
|Источник: TAI / SSM
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27.06.2017
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