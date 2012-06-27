F-35 и GBU-49. Гонка за движущимся противником



Сброс с борта истребителя F-35 УАБ GBU-12 калибра 500 фунтов (227 кг) с лазерной ГСН, апрель 2016

Источник: U.S. Air Force Сброс с борта истребителя F-35 УАБ GBU-12 калибра 500 фунтов (227 кг) с лазерной ГСН, апрель 2016Источник: U.S. Air Force

Компания Raytheon получила одобрение на интеграцию УАБ GBU-49 в арсенал истребителя F-35, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на defensenews.com (26 июня).

Для завершения испытаний потребуется всего пара месяцев, заявил официальный представитель компании. ВВС и Корпус морской пехоты США определили эту УАБ с лазерным наведением как самый быстрый способ наделить истребитель этого типа возможностью уничтожать движущиеся цели, в настоящее время эта способность самолета "несколько ограничена". Самолет с блоком программного обеспечения 3F (полная боевая конфигурация) дает возможность интеграции этого оружия.

Как только это оружие будет интегрировано в борт самолета, другие партнеры программы также захотят иметь его в арсенале своих F-35, уверена компания.