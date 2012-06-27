В Сирии засветилась российская БМПТ-72 "Терминатор-2"
|
|
Башар Асад
Источник: Пресс-служба президента Сирии
Российская боевая машина поддержки танков БМПТ-72 "Терминатор-2" засветилась на фотографии, где президент Сирии Башар Асад запечатлен во время визита на российскую авиабазу Хмеймим в провинции Латакии. Соответствующие снимки публикует в Twitter пользователь Yusha Yuseef.
Глава государства посетил авиабазу впервые. Он также поднялся в кабину истребителя Су-35.
Боевая машина поддержки на танковом шасси разрабатывается на "Уралвагонзаводе" (УВЗ) с начала 1990-х годов. В 2015-м в ходе выставки Russia Arms Expo-2015 в Нижнем Тагиле прошла презентация БМПТ-72 "Терминатор-2".
Замеченная в Сирии машина имеет внешне идентичный с БМПТ-72 боевой модуль, отличаясь от нее наличием курсовых автоматических гранатометов в передней части корпуса. Машины этого типа должны заменить пехотное сопровождение танков в бою, обеспечив своевременное обнаружение и уничтожение целей, способных представлять угрозу для бронетехники, таких как пехота с противотанковым вооружением и противотанковые управляемые ракетные комплексы.
|
27.06.2017
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
09.09.2014 Эсен Топоев: «Мы привыкли к жесткой конкуренции и острому политическому подтексту»
26.05.2014 Терминатор-2
20.11.2013 Престиж российских выставок растет
03.10.2013 Россия: Здравствуй, оружие ("The Financial Times", Великобритания)
20.06.2017 Министерство обороны России закупит партию БМПТ
03.05.2017 Танк в помощь — часть II
27.02.2017 Танковый прорыв: что IDEX 2017 принес России
17.02.2017 На IDEX-2017 продукцию военного назначения представят 38 российских организаций, в том числе 10 субъектов ВТС