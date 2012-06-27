В Сирии засветилась российская БМПТ-72 "Терминатор-2"



Башар Асад

Источник: Пресс-служба президента Сирии Башар АсадИсточник: Пресс-служба президента Сирии

Российская боевая машина поддержки танков БМПТ-72 "Терминатор-2" засветилась на фотографии, где президент Сирии Башар Асад запечатлен во время визита на российскую авиабазу Хмеймим в провинции Латакии. Соответствующие снимки публикует в Twitter пользователь Yusha Yuseef.

Глава государства посетил авиабазу впервые. Он также поднялся в кабину истребителя Су-35.

Боевая машина поддержки на танковом шасси разрабатывается на "Уралвагонзаводе" (УВЗ) с начала 1990-х годов. В 2015-м в ходе выставки Russia Arms Expo-2015 в Нижнем Тагиле прошла презентация БМПТ-72 "Терминатор-2".

Замеченная в Сирии машина имеет внешне идентичный с БМПТ-72 боевой модуль, отличаясь от нее наличием курсовых автоматических гранатометов в передней части корпуса. Машины этого типа должны заменить пехотное сопровождение танков в бою, обеспечив своевременное обнаружение и уничтожение целей, способных представлять угрозу для бронетехники, таких как пехота с противотанковым вооружением и противотанковые управляемые ракетные комплексы.