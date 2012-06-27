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В Сирии засветилась российская БМПТ-72 "Терминатор-2"

28.06.2017 Lenta.ru 142 0
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Башар Асад
Башар Асад
Источник: Пресс-служба президента Сирии

Российская боевая машина поддержки танков БМПТ-72 "Терминатор-2" засветилась на фотографии, где президент Сирии Башар Асад запечатлен во время визита на российскую авиабазу Хмеймим в провинции Латакии. Соответствующие снимки публикует в Twitter пользователь Yusha Yuseef.

Глава государства посетил авиабазу впервые. Он также поднялся в кабину истребителя Су-35.

Боевая машина поддержки на танковом шасси разрабатывается на "Уралвагонзаводе" (УВЗ) с начала 1990-х годов. В 2015-м в ходе выставки Russia Arms Expo-2015 в Нижнем Тагиле прошла презентация БМПТ-72 "Терминатор-2".

Замеченная в Сирии машина имеет внешне идентичный с БМПТ-72 боевой модуль, отличаясь от нее наличием курсовых автоматических гранатометов в передней части корпуса. Машины этого типа должны заменить пехотное сопровождение танков в бою, обеспечив своевременное обнаружение и уничтожение целей, способных представлять угрозу для бронетехники, таких как пехота с противотанковым вооружением и противотанковые управляемые ракетные комплексы.
27.06.2017
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Страны
Россия
Сирия
Продукция
БМПТ Рамка-99
Су-35
Терминатор-2
Компании
Уралвагонзавод

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