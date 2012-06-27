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Полное импортозамещение украинской продукции в ОПК РФ планируется в 2018 году

28.06.2017 ТАСС 174 0
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Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин во время пресс подхода к российским СМИ по итогам участия в Международном форуме Один пояс, один путь. 15 мая 2017
Источник: © РИА Новости . Сергей Гунеев

Вопрос по замещению продукции НАТО и ЕС планируется закрыть к 2020 году

ИЖЕВСК, 27 июня. /ТАСС/. Импортозамещение продукции Украины и стран НАТО в оборонно-промышленном комплексе РФ завершится в ближайшие годы. Об этом доложил глава "Ростеха" Сергей Чемезов на заседании бюро Союза машиностроителей России и ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям" с участием президента РФ Владимира Путина.

"К 2018 году мы планируем полностью завершить все мероприятия по замещению украинской продукции, и вопрос в отношении продукции стран НАТО и Евросоюза планируется закрыть к 2020 году", - сказал он, комментируя тему импортозамещения военной продукции.

Чемезов также заявил о необходимости продолжения работы по увеличению доли производства гражданской продукции в ОПК. "Исходя из обновленной стратегии развития "Ростеха", мы намерены к 2025 году довести ее объем до 50 и более процентов", - сказал он.
27.06.2017
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принадлежат ТАСС
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Персоны
Путин Владимир
Чемезов Сергей
Проекты
2020-й год
NATO

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