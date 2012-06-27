Чемезов попросил Путина сохранить объемы финансирования ГПВ



Сергей Чемезов на совместном заседании бюро Союза машиностроителей России. 27 июня 2017

Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев Сергей Чемезов на совместном заседании бюро Союза машиностроителей России. 27 июня 2017Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев

ИЖЕВСК, 27 июн - РИА Новости. Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов попросил президента РФ Владимира Путина сохранить объем финансирования госпрограммы вооружений (ГПВ) на ближайшие годы.

Как сказал Чемезов на заседании Союза машиностроителей РФ и Лиги содействия оборонным предприятиям, общей проблемой выполнения мероприятий ГПВ 2018-2025 годов является обеспечение ритмичности загрузки предприятий ОПК, что особенно характерно для авиационной отрасли и морского судостроения.

"Бывают скачки: в один год очень большие заказы, а в другой - падение в два-три раза. В результате возникает целый комплекс проблем, в том числе необходимость выделения средств для поддержания незадействованных производственных мощностей", - сказал Чемезов.

Затем он обратился к президенту РФ.

"Просим вас, уважаемый Владимир Владимирович дать указание о сохранении запланированных объемов финансирования ГПВ, ну, или хотя бы, чтобы они не так сильно колебались в пределах 10-15%", - сказал Чемезов.