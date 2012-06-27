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Пушков назвал тревогу НАТО из-за растущей мощи России "чистым лицемерием"

28.06.2017 РИА Новости 80 0
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Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Алексей Пушков. Архивное фото
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Алексей Пушков. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Владимир Федоренко

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков назвал лицемерием тревогу, которую выражают в НАТО в связи с растущей мощью России.

"В НАТО, которая многократно превосходит Россию по военному бюджету и вооружениям, выражают тревогу из-за растущей мощи России. Чистое лицемерие", - написал он в своем микроблоге в Twitter.

В НАТО, к-ая многократно превосходит Россию по военному бюджету и вооружениям, выражают тревогу из-за растущей мощи России. Чистое лицемерие

- Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 27 июня 2017 г.

Отношения НАТО с Россией обострились в марте 2014 года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Российский министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что группировка НАТО у границ России за десять лет увеличилась в три раза, а у западных границ - в восемь раз.

В июне президент РФ Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime, заявил, что расширение НАТО и развертывание системы противоракетной обороны (ПРО) в Европе вынуждает Россию на это реагировать.
27.06.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
NATO

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