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В НАТО выразили обеспокоенность растущей военной мощью России

28.06.2017 Lenta.ru 98 0
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Военнослужащие после марш-броска. Архивное фото
Военнослужащие после марш-броска. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов

НАТО столкнулась со стремлением России нарастить свой военный потенциал "практически на каждом уровне", заявил председатель военного комитета альянса генерал Петр Павел. Его слова приводит издание Politico.

По его словам, оценка угрозы основана на двух элементах — возможности и намерении. При этом, когда речь идет о возможностях, то "нет сомнений" в том, что Россия развивает свой потенциал как в традиционных, так и в ядерных компонентах вооружений, сказал генерал.

По словам Павела, когда речь идет об учениях, то нет сомнений в наличии у России способности развернуть войска на больших расстояниях и эффективно использовать их достаточно далеко от ее территории.

"Когда дело доходит до намерений, такого понимания нет, потому что мы не можем четко сказать, что у России есть агрессивные намерения против НАТО", — добавил Павел.

Тем не менее, он отметил наращивание военного присутствия России и сослался на сообщения о размещении межконтинентальных баллистических ракет, способных нести ядерное оружие, в Калининградской области и Крыму.

Павел подчеркнул, что альянс делает все возможное, "чтобы быть готовым как с точки зрения возможностей, так и готовности, встретить любую потенциальную угрозу", напомнив о "ситуации с Крымом и восточной Украиной". По его словам, такое не должно повториться с кем бы то ни было из натовских союзников.
27.06.2017
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Россия
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