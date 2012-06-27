Франция ведет переговоры о продаже "частникам" 64 истребителей Dassault Mirage F.1



Пара истребителей Dassault Mirage F.1 (регистрация 112-NG и 112-СG) ВВС Франции

Источник: ВВС Франции Пара истребителей Dassault Mirage F.1 (регистрация 112-NG и 112-СG) ВВС ФранцииИсточник: ВВС Франции

Как пишет Michel Cabirol в статье "La France près de vendre 64 Mirage F1... aux Etats-Unis" во французской газете "La Tribune", Франция должна продать 64 старых истребителя Dassault Mirage F.1, списанных из состава ВВС Франции, двум американским частным компаниям, предоставляющим различные услуги в области авиации - Draken International или Airborne Tactical Advantage Company (ATAC). Этот вопрос был на обсуждении бывшего министра вооруженных сил Франции Сильвии Гулар, теперь он решается новым министром Флоренс Парли. По информации издания, она должна принять решение о продаже 64 истребителей Dassault Mirage F.1 американским компаниям - Draken International или Airborne Tactical Advantage Company (ATAC). Как уточнили источники, стоимость контракта составит 25 млн евро.

Обе компании очень заинтересованы в этом самолете (которых всего было изготовлено 720 экземпляров), принятого на вооружение в 1973 году. Снятые с вооружения ВВС Франции самолеты этого типа находятся на хранении в упаковке на авиабазе Шатодан. Предложение Draken International представляется более интересным в производственном плане, в первую очередь для европейского малого и среднего бизнеса. Для возвращения самолетов в летное состояние Draken International опирается на компанию Sabca, которая является бельгийским филиалом компании Dassault Aviation и специализируется на ремонте боевых самолетов и французскую компанию Secamic, чей бизнес заключается в поддержании исправности у самолетов с вторичного рынка.

Компании Draken International, у которой уже имеется парк из более чем 80 боевых самолетов, и АТАС, предлагают американским ВВС и ВМС свои боевые самолеты для подготовки летчиков истребительной авиации и операторов систем ПВО (тактика, имитация угроз, тактическая поддержка "воздух-земля", заправка в воздухе…). Последние французские истребители Mirage F.1 были выведены из эксплуатации 13 июня 2014 года и совершили свой последний полет на церемонии 14 июля 2014 года. В настоящий момент они заменены в ВВС Франции на самолеты Mirage 2000 и Rafale.