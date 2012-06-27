Рост показателей производственной деятельности ГП "Завод им. В.А. Малышева"

Как сообщает харьковский ресурс "StatusQuo" в материале "Завод имени Малышева будет обеспечен заказами - Светличная", председатель Харьковской облгосадминистрации (ХОГА) Юлия Светличная вместе с секретарем СНБО Александром Турчиновым и министром внутренних дел Арсеном Аваковым посетила завод имени Малышева. Они пообщались с руководством предприятия, ознакомились с процессом производства бронетехники.

Турчинов поблагодарил коллектив предприятия за участие в защите государства, а также отметил роль председателя ХОГА в возрождении завода. "Она постоянно здесь, заботится о предприятии, помогает в решении проблемных вопросов", - сказал Турчинов.

"Действительно, еще два года назад на заводе была тяжелая ситуация. Но сегодня мы имеем перспективные заказы, выплачивается заработная плата, задолженности перед работниками нет. И если несколько лет назад мы выпускали 5 единиц техники в год, то сегодня завод выпускает три единицы техники в месяц. Я вижу динамику развития предприятия и перспективу. Благодаря поддержке государства, профильных министерств и СНБО, мы обеспечим завод заказами и покажем, как можем реализовать потенциал, который имеем", - рассказала Светличная.

Генеральный директор ГП "Завод им. В.А. Малышева" Александр Хлань рассказал, что товарный выпуск предприятия увеличился со 140 млн. грн. в 2014 году до 3 млрд. грн. в 2017 году.

"Сегодня мы видели танк "Оплот" - это современный танк с совершенно новой комплектацией. Если он встанет на вооружение ВСУ, это будет серьезное усиление нашей обороноспособности. Нам потребуется обратная связь с военными, чтобы мы могли совершенствовать танк и делать его конкурентным на мировом рынке", - отметил директор завода.

Турчинов заверил, что завод имени Малышева получит государственную поддержку и заказы. Он сообщил, что в следующем году ВСУ начнут переходить на вооружение современной техникой. В частности, планируется закупить для армии не менее 10 танков "Оплот".

Несколько ранее тот же ресурс сообщал, что в первом полугодии 2017 г. объем реализации товарной продукции ГП "Завод им.Малышева" (Харьков) составит 1,4 млрд.грн. Об этом сообщил генеральный директор завода Алексендр Хлань. По его словам, ожидается, что за 2017 г. объем реализации завода составит 3 млрд.грн., что на 50% больше, чем в 2016-м году.

Как сообщил Хлань, в следующем году предприятие планирует реализовать продукции не меньше, чем в 2017 году, а также увеличить портфель заказов за счет изготовления двигателей и МТО для спецтехники и выполнения заказов для Министерства обороны Украины.