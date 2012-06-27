Роскосмос согласовал участие Варочко из ЦЭНКИ в конкурсе на пост главы Центра Хруничева
|
|
Источник: © Владимир Астапкович/ТАСС
Наблюдательный совет также сократил численность членов правления госкорпорации до восьми человек
МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Наблюдательный совет Роскосмоса сократил численность членов правления госкорпорации до восьми человек и согласовал решения о руководителях организаций, в частности, кандидатура замгендиректора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Алексея Варочко согласована для его участия в конкурсе на замещение должности главы Центра им. Хруничева. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Роскосмоса.
Ранее газета "Известия" сообщала, что Варочко возглавит Центр им. Хруничева.
"Межирицкого Ефима Леонидовича - для участия в конкурсе на замещение должности гендиректора ФГУП "Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина", Варочко Алексея Григорьевича - для участия в конкурсе на замещение должности генерального директора Центра Хруничева, Мильковского Александра Григорьевича - для назначения на должность генерального директора АО "Конструкторское бюро "Арсенал" имени М.В. Фрунзе", Лемешевского Сергея Антоновича - для назначения на должность генерального директора АО "НПО им. С.А. Лавочкина", Тестоедова Николая Алексеевича - для назначения на должность генерального директора АО "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева", Усманова Анатолия Анатольевича - для назначения на должность генерального директора АО "Салаватский химический завод", - перечислили в пресс-службе руководителей, в отношении которых были согласованы соответствующие кадровые решения.
Члены наблюдательного совета также рассмотрели вопросы текущей деятельности Роскосмоса, в частности, утвердили порядок направления чистой прибыли госкорпорации, изменения в порядок осуществления закупок, одобрили включение "Внешэкономбанка" в перечень банков для обслуживания госкорпорации и предприятий ракетно-космической отрасли.
Кроме того, на заседании были утверждены оценка выполнения ключевых показателей эффективности госкорпорации и наиболее значимых предприятий ракетно-космической отрасли России за 2016 год и отчет об исполнении консолидированного бюджета Роскосмоса, скорректированный финансовый план госкорпорации на 2017-2019 годы. Годовой отчет Роскосмоса будет направлен в правительство РФ.
|
27.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
05.06.2015 "Нет такой программы, которую можно написать и она будет работать без поправок"
20.05.2015 Рогозин видит в "Роскосмосе" инструмент возрождения национальной гордости
06.11.2014 Начальник ЦУП Максим Матюшин: "Наши партнеры в программе МКС заинтересованы, может быть, даже больше, чем мы"
25.08.2014 Роскосмос построит аппарат-мусорщик для расчистки орбиты
25.08.2014 Роскосмос построит аппарат «Ликвидатор» для очистки орбиты
25.06.2014 Профессионалы и пришельцы
23.12.2013 ОРКК будет создана до 2 февраля 2014 года
15.10.2013 Ключ на рестарт