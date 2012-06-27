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Роскосмос согласовал участие Варочко из ЦЭНКИ в конкурсе на пост главы Центра Хруничева

28.06.2017 ТАСС 79 0
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Источник: © Владимир Астапкович/ТАСС

Наблюдательный совет также сократил численность членов правления госкорпорации до восьми человек

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Наблюдательный совет Роскосмоса сократил численность членов правления госкорпорации до восьми человек и согласовал решения о руководителях организаций, в частности, кандидатура замгендиректора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Алексея Варочко согласована для его участия в конкурсе на замещение должности главы Центра им. Хруничева. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Роскосмоса.

Ранее газета "Известия" сообщала, что Варочко возглавит Центр им. Хруничева.

"Межирицкого Ефима Леонидовича - для участия в конкурсе на замещение должности гендиректора ФГУП "Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина", Варочко Алексея Григорьевича - для участия в конкурсе на замещение должности генерального директора Центра Хруничева, Мильковского Александра Григорьевича - для назначения на должность генерального директора АО "Конструкторское бюро "Арсенал" имени М.В. Фрунзе", Лемешевского Сергея Антоновича - для назначения на должность генерального директора АО "НПО им. С.А. Лавочкина", Тестоедова Николая Алексеевича - для назначения на должность генерального директора АО "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева", Усманова Анатолия Анатольевича - для назначения на должность генерального директора АО "Салаватский химический завод", - перечислили в пресс-службе руководителей, в отношении которых были согласованы соответствующие кадровые решения.

Члены наблюдательного совета также рассмотрели вопросы текущей деятельности Роскосмоса, в частности, утвердили порядок направления чистой прибыли госкорпорации, изменения в порядок осуществления закупок, одобрили включение "Внешэкономбанка" в перечень банков для обслуживания госкорпорации и предприятий ракетно-космической отрасли.

Кроме того, на заседании были утверждены оценка выполнения ключевых показателей эффективности госкорпорации и наиболее значимых предприятий ракетно-космической отрасли России за 2016 год и отчет об исполнении консолидированного бюджета Роскосмоса, скорректированный финансовый план госкорпорации на 2017-2019 годы. Годовой отчет Роскосмоса будет направлен в правительство РФ.
27.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
ГКНПЦ Хруничева
ИСС Решетнева
НПО Лавочкина
Роскосмос

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