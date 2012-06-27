Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Севастопольский морской завод обзавёлся собственным слоганом

28.06.2017 Интерфакс-АВН 85 0
0
Понравилась новость?
 0
Севморзавод
Севастопольский морской завод "Севморзавод"
Источник: sevastopol.info

Москва. 27 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Комиссия подвела итоги конкурса на рекламный слоган для Севастопольского морского завода, объявленного в начале текущего года.

"Из множества вариантов рекламных фраз, присланных на конкурс за минувшие месяцы, представители руководства, профсоюзного комитета, общественных организаций и коллектива предприятия выбрали следующую: "Севморзавод. Севастополю. Флоту. Отечеству". Она наиболее полно отражает суть деятельности и славную историю одной из старейших российских верфей, её настоящее и будущее", - сказано в сообщении пресс-службы предприятия, поступившем в "Интерфакс-АВН" во вторник.

Именно этот слоган "в дальнейшем будет использоваться для развития бренда трижды орденоносного завода, позиционирования его на рынке, проведения имиджевых мероприятий, рекламно-выставочной деятельности", говорится в пресс-релизе.

"Севастопольский морской завод" основан в 1783 году, он ровесник города. Верфь трижды практически полностью разрушалась в ходе Крымской, Гражданской и Великой Отечественной войн, но всякий раз восстанавливалась севастопольскими корабелами.

Основные направления деятельности предприятия - судостроение, судоремонт, производство судового и общепромышленного оборудования, машиностроение и изготовление металлоконструкций. Вплоть до 90-х годов прошлого столетия завод являлся крупнейшим, градообразующим предприятием Севастополя, где трудились более 15 тысяч специалистов. Он был основным партнером Черноморского флота по части судоремонта и лидером в отрасли по плавкраностроению.

После воссоединения Крыма и Севастополя с Россией "Севморзавод" интегрировался в Объединенную судостроительную корпорацию и поэтапно восстанавливает компетенции по основным специализациям. "К сегодняшнему дню на заводе выполнен ремонт более 20 кораблей и судов, в том числе в рамках гособоронзаказа, завершается строительство плавсистемы, необходимой для возведения Крымского моста, ведётся подготовка производства к закладке плавкрана грузоподъемностью 400 тонн. Началось техническое перевооружение верфи на современной элементной базе, до 2020 года завод ждёт масштабная реконструкция стоимостью более семи млрд. рублей", - говорится в пресс-релизе.
27.06.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
Компании
ОСК
Проекты
2020-й год
Гособоронзаказ
ЧФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.06 03:40
  • 33
На пороге - 258 МиГ-35
  • 28.06 03:12
  • 4
Д.Рогозин: Россия поставит Сербии "МиГи" и транспортные самолеты
  • 28.06 02:11
  • 1
ЭМЗ им. Мясищева показал необычный концепт самолета М-60
  • 28.06 01:04
  • 5115
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 27.06 23:03
  • 4
Нужна ли России "москитная" авиация?
  • 27.06 22:47
  • 187
F-35 "сокрушит годы дезинформации"
  • 27.06 22:41
  • 67
Госиспытания новых ракет для систем С-350 "Витязь" завершатся в ближайшее время
  • 27.06 22:06
  • 12
Минобороны РФ отремонтирует 150 ракет для перехватчиков МиГ-31 за 207 млн рублей
  • 27.06 21:56
  • 9
Лавров рассказал Тиллерсону, чем чреваты новые антироссийские санкции
  • 27.06 20:10
  • 29
Не верьте шумихе по поводу российской гиперзвуковой ракеты (Popular Science, США)
  • 27.06 20:03
  • 9
"Юрий Долгорукий" успешно поразил "Булавой" все цели на камчатском полигоне Кура
  • 27.06 19:03
  • 2
Строительство эсминцев Тип 055 ведется "угрожающими темпами"
  • 27.06 18:41
  • 89
ОДК идет в аддитивный отрыв
  • 27.06 18:22
  • 382
Облик промышленной системы ВПК - формируем?
  • 27.06 17:58
  • 3
Частные армии желают узакониться
другие обсуждаемые темы