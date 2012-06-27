Севастопольский морской завод обзавёлся собственным слоганом



Севастопольский морской завод "Севморзавод"

Источник: sevastopol.info Севастопольский морской завод "Севморзавод"Источник: sevastopol.info

Москва. 27 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Комиссия подвела итоги конкурса на рекламный слоган для Севастопольского морского завода, объявленного в начале текущего года.

"Из множества вариантов рекламных фраз, присланных на конкурс за минувшие месяцы, представители руководства, профсоюзного комитета, общественных организаций и коллектива предприятия выбрали следующую: "Севморзавод. Севастополю. Флоту. Отечеству". Она наиболее полно отражает суть деятельности и славную историю одной из старейших российских верфей, её настоящее и будущее", - сказано в сообщении пресс-службы предприятия, поступившем в "Интерфакс-АВН" во вторник.

Именно этот слоган "в дальнейшем будет использоваться для развития бренда трижды орденоносного завода, позиционирования его на рынке, проведения имиджевых мероприятий, рекламно-выставочной деятельности", говорится в пресс-релизе.

"Севастопольский морской завод" основан в 1783 году, он ровесник города. Верфь трижды практически полностью разрушалась в ходе Крымской, Гражданской и Великой Отечественной войн, но всякий раз восстанавливалась севастопольскими корабелами.

Основные направления деятельности предприятия - судостроение, судоремонт, производство судового и общепромышленного оборудования, машиностроение и изготовление металлоконструкций. Вплоть до 90-х годов прошлого столетия завод являлся крупнейшим, градообразующим предприятием Севастополя, где трудились более 15 тысяч специалистов. Он был основным партнером Черноморского флота по части судоремонта и лидером в отрасли по плавкраностроению.

После воссоединения Крыма и Севастополя с Россией "Севморзавод" интегрировался в Объединенную судостроительную корпорацию и поэтапно восстанавливает компетенции по основным специализациям. "К сегодняшнему дню на заводе выполнен ремонт более 20 кораблей и судов, в том числе в рамках гособоронзаказа, завершается строительство плавсистемы, необходимой для возведения Крымского моста, ведётся подготовка производства к закладке плавкрана грузоподъемностью 400 тонн. Началось техническое перевооружение верфи на современной элементной базе, до 2020 года завод ждёт масштабная реконструкция стоимостью более семи млрд. рублей", - говорится в пресс-релизе.