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"Техмаш" покажет на Военно-морском салоне в Санкт-Петербурге защитное покрытие для кораблей, выдерживающее температуру до 180 градусов

28.06.2017 Интерфакс-АВН 93 0
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Стенд Техмаш на IDEX
Стенд Концерна "Техмаш" на выставке IDEX
Источник: http://www.tecmash.ru/

Москва. 27 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Концерн "Техмаш" (входит в госкорпорацию "Ростех") представит новые разработки на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба концерна.

"Особый интерес у участников выставки может вызвать новое защитное средство для кораблей. Покрытие, разработанное на базе соликамского завода "Урал", обладает высокой адгезией, повышенной стойкостью к воздействию кислоты, щелочи, нефтепродуктов и солевых растворов, а также особой термоустойчивостью", - сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что если температурный диапазон применения современных покрытий составляет в среднем от минус 50-60 °С до плюс 120-140 °С, то у этого средства теплостойкость достигает 180 °С выше нуля.

Кроме того, новое средство защиты отличается особой стойкостью к ультрафиолету, а также к воздействию радиации и многократной дезактивации и дезинфекции.

Также на стенде "Техмаша" будет продемонстрирован комплект зарядов, предназначенный для проведения подрывных работ по разрушению различных инженерных конструкций на суше и в воде на глубинах до 10 м. Разработка Научно-исследовательского инженерного института позволяет формировать заряды в виде гирлянд для применения на объектах с неровными поверхностями и уступами.

"Среди ключевых экспонатов "Техмаша" - и конденсаторный взрывной прибор КВП-4/100, предназначенный для взрывания электродетонаторов при отсутствии взрывоопасных пыли и газа", - отметили в концерне.

В отличие от своих аналогов, прибор обеспечивает взрывание до 100 электроденаторов, соединенных последовательно через линию из саперного провода длиной до 1 км, и имеет встроенный самоконтроль. Он способен проверять пригодность электровзрывной цепи, защищен от короткого замыкания, выдает импульс постоянной энергии, безопасен в обращении.

VIII Международный военно-морской салонпройдет в Санкт-Петербурге с 28 июня по 2 июля.

АО "Научно-производственный концерн "Техмаш" - холдинговая компания создана в 2011 году. Концерн выпускает артиллерийские и танковые боеприпасы, артиллерийские выстрелы различного назначения, неуправляемые авиационные ракеты, малокалиберные боеприпасы, авиационно-бомбовые средства поражения и др. Военная продукция холдинга находится на вооружении в 100 странах.

Среди товаров гражданского назначения - промышленные взрывчатые вещества различного назначения, средства инициирования, пиротехнические изделия; бытовое, промышленное и медицинское холодильное оборудование, оборудование для дезинфекции; технологическое оборудование для топливно-энергетического комплекса и горнодобывающих предприятий; широкая номенклатура оборудования для промышленности, сельского хозяйства и товары народного потребления.
27.06.2017
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