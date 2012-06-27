Делегация военных моряков из Бразилии посетила Северную верфь



Головной строящийся для ВМФ России корвет "Гремящий" проекта 20385, выведенный из эллинга АО "Судостроительный завод "Северная верфь" на открытый стапель для предстоящего спуска на воду. Санкт-Петербург, 16.06.2017

Источник: АО "Судостроительный завод "Северная верфь" Головной строящийся для ВМФ России корвет "Гремящий" проекта 20385, выведенный из эллинга АО "Судостроительный завод "Северная верфь" на открытый стапель для предстоящего спуска на воду. Санкт-Петербург, 16.06.2017Источник: АО "Судостроительный завод "Северная верфь"

ЦАМТО, 27 июня. На Северной верфи (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) по приглашению АО "Рособоронэкспорт" с ознакомительным визитом побывала делегация командования Военно-морских сил Бразилии.

Как отметили в пресс-службе АО "ОСК", военные из латиноамериканского государства заинтересованы в строительстве кораблей класса "корвет".

Руководство Северной верфи продемонстрировало производственные возможности предприятия по строительству корветов, и совместно с АО "ОСК", ЦМКБ "Алмаз" и под эгидой АО "Рособоронэкспорт" представило гостям перспективный экспортный корвет "Тигр" проекта 20382.

Стороны обсудили перспективы участия Северной верфи в организации строительства кораблей непосредственно на производственных мощностях в Бразилии. Генеральный директор верфи Игорь Пономарев предложил рассмотреть вариант строительства одного-двух кораблей на заводе с продолжением серийного строительства уже в Бразилии.

Бразильскую сторону заинтересовали возможности увеличения ходовых качеств корвета "Тигр" и интегрирования с ним "неродного" вооружения.

Российская сторона подчеркнула, что иностранные партнеры крайне редко заказывают исполнение заказа с полным соблюдением первоначального проекта и всегда высказывают те или иные пожелания по внесению в проект изменений, соответствующих интересам своего государства, поэтому у петербургских производителей наработан достаточный опыт индивидуального подхода.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".