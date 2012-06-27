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Делегация военных моряков из Бразилии посетила Северную верфь

28.06.2017 ЦАМТО 80 0
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Гремящий
Головной строящийся для ВМФ России корвет "Гремящий" проекта 20385, выведенный из эллинга АО "Судостроительный завод "Северная верфь" на открытый стапель для предстоящего спуска на воду. Санкт-Петербург, 16.06.2017
Источник: АО "Судостроительный завод "Северная верфь"

ЦАМТО, 27 июня. На Северной верфи (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) по приглашению АО "Рособоронэкспорт" с ознакомительным визитом побывала делегация командования Военно-морских сил Бразилии.

Как отметили в пресс-службе АО "ОСК", военные из латиноамериканского государства заинтересованы в строительстве кораблей класса "корвет".

Руководство Северной верфи продемонстрировало производственные возможности предприятия по строительству корветов, и совместно с АО "ОСК", ЦМКБ "Алмаз" и под эгидой АО "Рособоронэкспорт" представило гостям перспективный экспортный корвет "Тигр" проекта 20382.

Стороны обсудили перспективы участия Северной верфи в организации строительства кораблей непосредственно на производственных мощностях в Бразилии. Генеральный директор верфи Игорь Пономарев предложил рассмотреть вариант строительства одного-двух кораблей на заводе с продолжением серийного строительства уже в Бразилии.

Бразильскую сторону заинтересовали возможности увеличения ходовых качеств корвета "Тигр" и интегрирования с ним "неродного" вооружения.

Российская сторона подчеркнула, что иностранные партнеры крайне редко заказывают исполнение заказа с полным соблюдением первоначального проекта и всегда высказывают те или иные пожелания по внесению в проект изменений, соответствующих интересам своего государства, поэтому у петербургских производителей наработан достаточный опыт индивидуального подхода.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".
27.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
Россия
США
Компании
ОСК
РОЭ
Северная верфь
ЦМКБ "Алмаз"
Проекты
20382 Тигр

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