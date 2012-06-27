"Эрбас Геликоптерс" передала ВС Германии последний вертолет H-145M



Вертолеты H-145M

Источник: facebook.com Вертолеты H-145MИсточник: facebook.com

ЦАМТО, 27 июня. Компания "Эрбас Геликоптерс" объявила о передаче ВС Германии 15-го и последнего легкого многоцелевого вертолета H-145M (LUH SOF), предназначенного для командования сил специального назначения KSK (Kommando Spezialkrfte).

Как сообщал ЦАМТО, в ноябре 2013 года Министерство обороны Германии заключило с "Эрбас Геликоптерс" контракт на поставку 15 вертолетов EC-645T2 (новое обозначение H-145M) для оснащения KSK. Стоимость соглашения – 194 млн. евро. Поставки предполагалось выполнить в течение 2015-2017 гг.

Первую пару вертолетов "Эрбас Геликоптерс" передала Вооруженным силам Германии в декабре 2015 года. Поставка последнего вертолета завершает программу в соответствии с графиком и в рамках выделенного бюджета.

H145M – это военная версия двухдвигательного гражданского вертолета H-145, который эксплуатируется с 2014 года. Общий налет парка H-145 достиг 50 тыс. часов.

Машина с максимальной взлетной массой 3,7 т может применяться для выполнения широкого спектра задач, включая ведение разведки, поисково-спасательные операции, вооруженную разведку и медицинскую эвакуацию. Вертолет может эксплуатироваться в любое время суток и сложных метеорологических условиях.

Вертолет оборудован системой высадки по тросам для доставки групп ССО, высокоэффективными камерами для ведения разведки, вооружением для огневой поддержки, что позволяет ССО применять вертолеты для различных задач. Кроме того, машины оборудованы системой баллистической защиты и радиоэлектронного противодействия, самозатягивающимися топливными баками для повышения уровня безопасности экипажа и живучести вертолета при боевом применении.

Вертолет оборудован двумя двигателями "Турбомека" "Арриэль 2E" с цифровой системой управления режимами работы (FADEC), рулевым винтом типа "Фенестрон". Кроме того, H-145M оснащен стеклянной кабиной, четырехосевым автопилотом, цифровым комплектом авионики HELIONIX, снижающими рабочую нагрузку на пилотов.

По заявлению разработчика, вертолет отличается низкой акустической сигнатурой и является самым малошумным в своем классе. H-145M может перебрасываться по воздуху на борту самолета ВТА A-400M.

В 2015 году "Эрбас Геликоптерс" также заключила с Бундесвером комплексный контракт на обслуживание вертолетов, по крайней мере, до 2021 года. На текущий момент общий налет вертолетов H-145 ВС Германии превысил 3900 часов.

Помимо ВС Германии, девять вертолетов H-145M заказали силовые структуры Сербии, пять – ВС Таиланда. Ранее Вооруженные силы США разместили заказ на поставку в общей сложности 427 вертолетов UH-72A "Лакота", разработанных на базе H-145.