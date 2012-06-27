Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Польша поставит прицелы для украинской бронетехники

28.06.2017 ЦАМТО 87 0
0
Понравилась новость?
 0
Флаги Польши и НАТО
Флаги Польши и НАТО на польском танке во время совместных учений
Источник: AP Photo/ Alik Keplicz

ЦАМТО, 27 июня. Польский "Промышленный центр оптики" (Przemyslowe Centrum Optyki S.A. – PCO S.A) заключил с украинской компанией "Укринмаш" соглашение на поставку приборов наблюдения и прицелов для боевых машин.

По информации "Альтаир", в рамках подписанного в Варшаве соглашения "Промышленный центр оптики" поставит украинской компании "Укринмаш", входящей в состав ГК "Укроборонпром", приборы наблюдения и прицелы для боевых машин.

По заявлению директора PCO Павла Глица, речь идет о поставке пассивных приборов, которые улучшат обзор в ночное время суток без демаскировки собственной позиции. Контракт является результатом двухлетнего сотрудничества и подписан по результатам конкурсной оценки. Подписанию соглашения предшествовали испытания и демонстрация оборудования в Украине на предприятиях, занимающихся модернизацией техники, и на полигонах Центром стандартизации и сертификации МО Украины.

По заявлению заместителя министра национальной обороны Польши Бартоша Ковнацкого (Bartosz Kownacki), поставки оборудования в рамках заключенного контракта окажут существенную поддержку украинской армии.

По данным "Польска Збройна", стоимость контракта оценивается в 750 тыс. евро (более 3 млн. злотых). Соглашение предусматривает поставку "Житомирскому бронетанковому заводу" 16 прицелов наводчика 1ПН22М и аналогичного количества модернизационных комплектов для боевых машин, в том числе перископический прибор ночного видения механика-водителя PNK-55, дневной/ночной прибор наблюдения командира TKN-3Z и прицел наводчика 1PN22MZ.

Как цитирует издание генерального директора "Укринмаш" Сергея Слюсаренко, "Польша является одной из немногих стран, которая поддерживает нас в трудные времена не только оружием, но и технологиями".
27.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Укроборонпром

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.06 03:40
  • 33
На пороге - 258 МиГ-35
  • 28.06 03:12
  • 4
Д.Рогозин: Россия поставит Сербии "МиГи" и транспортные самолеты
  • 28.06 02:11
  • 1
ЭМЗ им. Мясищева показал необычный концепт самолета М-60
  • 28.06 01:04
  • 5115
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 27.06 23:03
  • 4
Нужна ли России "москитная" авиация?
  • 27.06 22:47
  • 187
F-35 "сокрушит годы дезинформации"
  • 27.06 22:41
  • 67
Госиспытания новых ракет для систем С-350 "Витязь" завершатся в ближайшее время
  • 27.06 22:06
  • 12
Минобороны РФ отремонтирует 150 ракет для перехватчиков МиГ-31 за 207 млн рублей
  • 27.06 21:56
  • 9
Лавров рассказал Тиллерсону, чем чреваты новые антироссийские санкции
  • 27.06 20:10
  • 29
Не верьте шумихе по поводу российской гиперзвуковой ракеты (Popular Science, США)
  • 27.06 20:03
  • 9
"Юрий Долгорукий" успешно поразил "Булавой" все цели на камчатском полигоне Кура
  • 27.06 19:03
  • 2
Строительство эсминцев Тип 055 ведется "угрожающими темпами"
  • 27.06 18:41
  • 89
ОДК идет в аддитивный отрыв
  • 27.06 18:22
  • 382
Облик промышленной системы ВПК - формируем?
  • 27.06 17:58
  • 3
Частные армии желают узакониться
другие обсуждаемые темы