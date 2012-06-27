Польша поставит прицелы для украинской бронетехники
|
|
Флаги Польши и НАТО на польском танке во время совместных учений
Источник: AP Photo/ Alik Keplicz
ЦАМТО, 27 июня. Польский "Промышленный центр оптики" (Przemyslowe Centrum Optyki S.A. – PCO S.A) заключил с украинской компанией "Укринмаш" соглашение на поставку приборов наблюдения и прицелов для боевых машин.
По информации "Альтаир", в рамках подписанного в Варшаве соглашения "Промышленный центр оптики" поставит украинской компании "Укринмаш", входящей в состав ГК "Укроборонпром", приборы наблюдения и прицелы для боевых машин.
По заявлению директора PCO Павла Глица, речь идет о поставке пассивных приборов, которые улучшат обзор в ночное время суток без демаскировки собственной позиции. Контракт является результатом двухлетнего сотрудничества и подписан по результатам конкурсной оценки. Подписанию соглашения предшествовали испытания и демонстрация оборудования в Украине на предприятиях, занимающихся модернизацией техники, и на полигонах Центром стандартизации и сертификации МО Украины.
По заявлению заместителя министра национальной обороны Польши Бартоша Ковнацкого (Bartosz Kownacki), поставки оборудования в рамках заключенного контракта окажут существенную поддержку украинской армии.
По данным "Польска Збройна", стоимость контракта оценивается в 750 тыс. евро (более 3 млн. злотых). Соглашение предусматривает поставку "Житомирскому бронетанковому заводу" 16 прицелов наводчика 1ПН22М и аналогичного количества модернизационных комплектов для боевых машин, в том числе перископический прибор ночного видения механика-водителя PNK-55, дневной/ночной прибор наблюдения командира TKN-3Z и прицел наводчика 1PN22MZ.
Как цитирует издание генерального директора "Укринмаш" Сергея Слюсаренко, "Польша является одной из немногих стран, которая поддерживает нас в трудные времена не только оружием, но и технологиями".
|
27.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
10.05.2017 Модернизация украинских танков Т-64БВ для участия в соревнованиях Strong Europe Tank Challenge
04.05.2017 Украинские танкисты воюют против россиян на Донбассе вслепую
02.05.2017 Украина наладила производство РПГ-7
24.04.2017 Демонстрация роста на фоне спада
17.04.2017 Авиастроительный концерн "Антонов" обжаловал неустойку в 180 миллионов рублей
08.02.2017 Украинская БМПТ «Берсерк» против «Курганца» и здравого смысла
07.02.2017 Украинская БМПТ «Берсерк» против «Курганца» и здравого смысла
02.02.2017 Третий год войны: ни жгутов, ни танков, ни командиров