Польша поставит прицелы для украинской бронетехники



Флаги Польши и НАТО на польском танке во время совместных учений

Источник: AP Photo/ Alik Keplicz Флаги Польши и НАТО на польском танке во время совместных ученийИсточник: AP Photo/ Alik Keplicz

ЦАМТО, 27 июня. Польский "Промышленный центр оптики" (Przemyslowe Centrum Optyki S.A. – PCO S.A) заключил с украинской компанией "Укринмаш" соглашение на поставку приборов наблюдения и прицелов для боевых машин.

По информации "Альтаир", в рамках подписанного в Варшаве соглашения "Промышленный центр оптики" поставит украинской компании "Укринмаш", входящей в состав ГК "Укроборонпром", приборы наблюдения и прицелы для боевых машин.

По заявлению директора PCO Павла Глица, речь идет о поставке пассивных приборов, которые улучшат обзор в ночное время суток без демаскировки собственной позиции. Контракт является результатом двухлетнего сотрудничества и подписан по результатам конкурсной оценки. Подписанию соглашения предшествовали испытания и демонстрация оборудования в Украине на предприятиях, занимающихся модернизацией техники, и на полигонах Центром стандартизации и сертификации МО Украины.

По заявлению заместителя министра национальной обороны Польши Бартоша Ковнацкого (Bartosz Kownacki), поставки оборудования в рамках заключенного контракта окажут существенную поддержку украинской армии.

По данным "Польска Збройна", стоимость контракта оценивается в 750 тыс. евро (более 3 млн. злотых). Соглашение предусматривает поставку "Житомирскому бронетанковому заводу" 16 прицелов наводчика 1ПН22М и аналогичного количества модернизационных комплектов для боевых машин, в том числе перископический прибор ночного видения механика-водителя PNK-55, дневной/ночной прибор наблюдения командира TKN-3Z и прицел наводчика 1PN22MZ.

Как цитирует издание генерального директора "Укринмаш" Сергея Слюсаренко, "Польша является одной из немногих стран, которая поддерживает нас в трудные времена не только оружием, но и технологиями".