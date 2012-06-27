В Краснодарское ВВАУЛ поступила очередная партия самолетов Як-130
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Учебно-боевой самолет Як-130
Источник: Илья Соловьёв / vonsolovey.livejournal.com
ЦАМТО, 27 июня. Партия из трех новых учебно-боевых самолетов Як-130 поступила в состав Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков с завода-изготовителя согласно Гособоронзаказу-2017.
Перелет к месту базирования в Краснодарском крае осуществлялся из Иркутской области с тремя промежуточными посадками для заправки.
Предварительно специалисты инженерно-авиационной службы и летный состав Воздушно-космических сил выполнили прием техники на земле и в воздухе, соответственно.
В ходе приемки были проверены: качество сборки авиационной техники, работа всех систем и механизмов, соответствие летных и технических характеристик заявленным.
Самолеты Як-130 ежегодно поступают в учебные авиационные базы Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков, начиная с 2013 года. Всего было получено более 80 ед. авиационной техники данного типа, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
Як-130 – двухместный реактивный учебно-боевой самолет нового поколения, предназначенный для обучения и боевой подготовки летного состава, а также боевого применения в простых и сложных метеоусловиях по воздушным и наземным целям.
По своим летно-техническим и маневренным характеристикам данный самолет близок к показателям современных истребителей на дозвуковой скорости полета, что позволяет решать задачу обучения пилотов для самолетов поколений 4+ и 5.
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27.06.2017
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