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В Краснодарское ВВАУЛ поступила очередная партия самолетов Як-130

28.06.2017 ЦАМТО 100 0
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Як-130
Учебно-боевой самолет Як-130
Источник: Илья Соловьёв / vonsolovey.livejournal.com

ЦАМТО, 27 июня. Партия из трех новых учебно-боевых самолетов Як-130 поступила в состав Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков с завода-изготовителя согласно Гособоронзаказу-2017.

Перелет к месту базирования в Краснодарском крае осуществлялся из Иркутской области с тремя промежуточными посадками для заправки.

Предварительно специалисты инженерно-авиационной службы и летный состав Воздушно-космических сил выполнили прием техники на земле и в воздухе, соответственно.

В ходе приемки были проверены: качество сборки авиационной техники, работа всех систем и механизмов, соответствие летных и технических характеристик заявленным.

Самолеты Як-130 ежегодно поступают в учебные авиационные базы Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков, начиная с 2013 года. Всего было получено более 80 ед. авиационной техники данного типа, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

Як-130 – двухместный реактивный учебно-боевой самолет нового поколения, предназначенный для обучения и боевой подготовки летного состава, а также боевого применения в простых и сложных метеоусловиях по воздушным и наземным целям.

По своим летно-техническим и маневренным характеристикам данный самолет близок к показателям современных истребителей на дозвуковой скорости полета, что позволяет решать задачу обучения пилотов для самолетов поколений 4+ и 5.
27.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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Страны
Россия
Продукция
Як-130
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Гособоронзаказ
Истребитель 5 поколения

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