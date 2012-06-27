В Военной академии Генерального штаба ВС РФ обсудили результаты работы системы финансового мониторинга Гособоронзаказа
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Военная академия Генерального штаба Вооруженных Сил России. Источник: kapellan.ru
ЦАМТО, 27 июня. В Военной академии Генштаба Вооруженных Сил Российской Федерации 22 июня в рамках Единого дня военной приемки состоялся "круглый стол" на тему: "Результаты работы системы финансового мониторинга государственного оборонного заказа – инициативы президента РФ".
В работе "круглого стола" приняли участие руководители и представители центральных органов военного управления, выполняющих задачи по формированию и реализации Государственного оборонного заказа (ГОЗ), а также научно-педагогический состав академии.
В ходе работы "круглого стола" были обсуждены основные проблемные вопросы организации финансового мониторинга ГОЗ, реализации Федеральной контрактной системы, ценообразования на продукцию военного назначения и планирования государственного оборонного заказа.
Участники "круглого стола" отметили важность непрерывного и оперативного финансового мониторинга ГОЗ в интересах стимулирования его выполнения и повышения ответственности руководителей и управленческого персонала предприятий оборонно-промышленного комплекса при выполнении государственных контрактов.
Также отмечалось, что работа системы финансового мониторинга ГОЗ, инициированная президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, исключает возможности хищения бюджетных средств и повысила ответственность предприятий ОПК при выполнении государственных контрактов, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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27.06.2017
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