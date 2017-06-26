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ВСУ провели испытания БПЛА «Fly Eye»

27.06.2017 Военное обозрение 123 0
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Fly Eye
Беспилотный комплекс «Fly Eye»
Источник: www.ukrmilitary.com

Как сообщает украинский портал Ukrainian Military Pages ВС Украины завершили практическую фазу определяющих ведомственных испытаний беспилотного авиационного комплекса «Fly Eye».

Беспилотный комплекс «Fly Eye» разработан польской компанией WB Electronics SA и изготовлен на черниговском предприятии «ЧЕЗАРА».

Испытания проводились в полевых условиях с целью подтверждения заявленных характеристик летательного аппарата. К мероприятию также привлекались военные специалисты из состава командований Воздушных Сил и Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, других научных учреждений оборонного ведомства.

По словам военных ученых «Fly Eye» показал достаточно хорошие результаты по разведке условного «поля боя». В частности, БпЛА выполнил задачу по обнаружению различных объектов на разных расстояниях от пункта управления. При этом «Fly Eye» имел устойчивое управление и передавал качественное изображение на станцию приема.

Как сообщил начальник отдела испытаний беспилотных авиационных комплексов Государственного научно-испытательного центра подполковник Юрий Камак, по итогам испытаний военные ученые разработают свои предложения относительно усовершенствования летательного аппарата. На их основе руководство МО Украины будет принимать решение о принятии беспилотника на вооружение и начале серийного производства.

Особенностью данного авиационного комплекса является то, что непосредственно перед осуществлением приземления «Fly Eye» имеет возможность сбросить полезную нагрузку на парашюте — рассказал офицер. — В дальнейшем сам летательный аппарат направляется к определенному месту приземления.

По информации WB Electronics БПЛА «Fly Eye» имеет прямое крыло размахом 3,6 метра и электрический двигатель. В центральном отсеке фюзеляжа расположено оборудование для ведения разведки. Двигатель позволяет аппарату развивать скорости от 50 до 170 километров в час, подниматься на высоту до 4 километров и вести разведку с такими нагрузками в течение трех часов. В то же время средства связи обеспечивают работу на расстоянии от 30 до 50 километров от операторского пульта. Передача данных осуществляется в режиме реального времени.
26.06.2017
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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Польша
Украина
Компании
WB Electronics
Проекты
БПЛА

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