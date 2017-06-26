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Для нового российского боевого ледокола создадут сверхпрочные генераторы

27.06.2017 RNS 138 0
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Иван Папанин
Церемония закладки патрульного корабля "Иван Папанин"
Источник: sudostroenie.info

Концерн "Русэлпром" построит для боевого ледокола "Иван Папанин" генераторы, способные сохранять работоспособность даже после столкновения корабля с айсбергом, сообщает пресс-служба концерна.

"Электрические машины… уже запущены в производство. Они способны выдержать сильнейшие удары и продолжат работать, даже если корабль столкнется с айсбергом на полном ходу", — говорится в сообщении.

Отмечается, что "в машины заложен большой запас производительности". "Например, гребной электродвигатель не остановится, если откажет одна из двух его вентиляционных установок. Низкая вибрация и высокая перегрузочная способность обеспечены благодаря применению современных конструкторских решений", — говорится в сообщении.

"Иван Папанин" станет головным судном проекта 23550. Он объединит функции ледокола, буксира и сторожевика. Кроме участия в охране и мониторинге арктических водных ресурсов, он сможет сопровождать суда обеспечения, участвовать в спасательных операциях, перевозить различные грузы, конвоировать нарушителей, а при необходимости — уничтожать неприятельские суда.

Длина корпуса — 114 метров, водоизмещение — около 7 тыс. тонн. "Иван Папанин" в состоянии пробивать арктические льды толщиной до полутора метров, продолжительность его автономного похода составляет 60 суток. Корабль оборудуется буксирным устройством и двумя грузовыми электрогидравлическими кранами грузоподъемностью около 28 тонн каждый. Кроме того, на нем будут размещены два скоростных боевых катера. Предусмотрены также вертолетная площадка и ангар для вертолетов и беспилотников.

Корабль оснащен только отечественным оборудованием. Конструкторские подразделения концерна "Русэлпром" разработали для нового ледокола два гребных электродвигателя мощностью по 6,3 МВт каждый, два главных генератора мощностью по 3,5 МВт, которые должны обеспечивать ход ледокола, а также стояночный генератор на 1,14 МВт для выработки энергии для различных устройств на корабле.

Патрульный ледокол "Иван Папанин" должен быть передан Военно-морскому флоту в 2019 году.

Российский электротехнический концерн "Русэлпром" — ведущий производитель и поставщик электрических машин и приводов в стране. Компания основана в 1991 году.
26.06.2017
Права на данный материал
принадлежат RNS
Материал размещен правообладателем
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Страны
Россия
Проекты
23550
Арктика
БПЛА

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