Тульский оружейный завод планирует экспортировать 4,5 тыс. ракет для противотанкового комплекса



Противотанковая ракета Конкурс-М. Источник: sdelanounas.ru Противотанковая ракета Конкурс-М. Источник: sdelanounas.ru

Тульский оружейный завод планирует в этом году поставить иностранным заказчикам более 4500 управляемых ракет для противотанкового ракетного комплекса "Конкурс-М", следует из годового отчета предприятия.

"В 2017 году ПАО "Тульский оружейный завод" планирует поставку различным контрагентам более 4500 штук управляемых ракет 9М113М. В рамках подписанного соглашения с АО "Рособоронэкспорт" на поставку одному из инозаказчиков крупной партии изделий 9М113М предприятие получило гарантированный объем работ по данному изделию на 2017–2018 гг.", — говорится в отчете.

В отчете отмечается, что в рамках договоров с КБП предприятие изготовит более 3000 комплектов и узлов для управляемой ракеты 9М133М-2 противотанкового ракетного комплекса "Корнет".

"Также по действующим контрактам с АО "КБП" ПАО "Тульский оружейный завод" поставит более 120 единиц составных элементов для системы вооружения комплекса "Панцирь СМ"", — говорится в отчете.

Высокоточные управляемые противотанковые ракеты 9М113М комплекса "Конкурс-М" предназначены для поражения современной бронетанковой техники, оснащенной навесной динамической защитой, укрепленных огневых точек, низколетящих вертолетов.