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Минобороны РФ отремонтирует 150 ракет для перехватчиков МиГ-31 за 207 млн рублей

27.06.2017 RNS 275 4
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Управляемая ракета большой дальности Р-33 (AA-9 AMOS) Источник: http://rbase.new-factoria.ru/

Минобороны РФ разместило на сайте госзакупок заказ на ремонт партии авиационных управляемых ракет класса "воздух — воздух" Р-33, входящих в состав вооружения высотных перехватчиков МиГ-31.

Согласно заказывающей документации, будут отремонтированы 150 ракет, хранящиеся на складах в Ульяновской области. Работы должны быть выполнены до 10 ноября 2017 года. Стоимость работ — 207 млн рублей. Гарантийный срок — два года.

Ракета класса "воздух — воздух" большой дальности Р-33 (по классификации НАТО AA-9 Amos) обеспечивает перехват воздушных целей, в том числе и крылатых ракет, летящих со скоростью до 3000 км/ч. Система наведения комбинированная, инерциальная на среднем участке полета и полуактивная радиолокационная с радиокоррекцией на конечном участке.

Кроме того, Минобороны РФ разместило заказ на ремонт авиационных управляемых ракет Р-27. Сумма заказа — 122,7 млн рублей. Срок окончания работ — до 10 ноября 2019 года.
26.06.2017
Права на данный материал
принадлежат RNS
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Страны
Россия
Продукция
МиГ-31
Р-33
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO

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  • Комментарии
Комментариев 4, отображено с 1 по 4
RU
beka1
1080
№1
27.06.2017 02:19
Ну, если ремонт ракет Р-33 ещё можно понять: для поражения КР эти ,,утюги,, сойдут, то ремонтировать Р-27... Это какой-то... позор!
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RU
Leron
3088
№2
27.06.2017 02:23
Цитата, beka1 сообщ. №1
а если с модернизацией????
0
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просто экспл
3610
№3
27.06.2017 03:48
Цитата, Leron сообщ. №2
а если с модернизацией????
тогда ценник должен быть в разы выше .

а тут обычный ремонт .
0
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RU
Восход
13014
№4
27.06.2017 05:26
Ракеты имеют ограниченный ресурс при их подвешивании под истребитель. (8 или 12 раз он с ними слетать сможет,  что-то около того) независимо от того новые ракеты это или старые. Так зачем в мирное время расходовать ресурс новых ракет для рутинного несения боевой службы?

Новые ракеты стоят на порядок дороже и их мягко говоря не так много, как бы хотелось. Было бы что из нового для войны припрятано, но это уже другой вопрос.
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