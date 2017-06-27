Минобороны РФ отремонтирует 150 ракет для перехватчиков МиГ-31 за 207 млн рублей



Управляемая ракета большой дальности Р-33 (AA-9 AMOS) Источник: http://rbase.new-factoria.ru/ Управляемая ракета большой дальности Р-33 (AA-9 AMOS) Источник: http://rbase.new-factoria.ru/

Минобороны РФ разместило на сайте госзакупок заказ на ремонт партии авиационных управляемых ракет класса "воздух — воздух" Р-33, входящих в состав вооружения высотных перехватчиков МиГ-31.

Согласно заказывающей документации, будут отремонтированы 150 ракет, хранящиеся на складах в Ульяновской области. Работы должны быть выполнены до 10 ноября 2017 года. Стоимость работ — 207 млн рублей. Гарантийный срок — два года.

Ракета класса "воздух — воздух" большой дальности Р-33 (по классификации НАТО AA-9 Amos) обеспечивает перехват воздушных целей, в том числе и крылатых ракет, летящих со скоростью до 3000 км/ч. Система наведения комбинированная, инерциальная на среднем участке полета и полуактивная радиолокационная с радиокоррекцией на конечном участке.

Кроме того, Минобороны РФ разместило заказ на ремонт авиационных управляемых ракет Р-27. Сумма заказа — 122,7 млн рублей. Срок окончания работ — до 10 ноября 2019 года.