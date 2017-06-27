Минобороны РФ отремонтирует 150 ракет для перехватчиков МиГ-31 за 207 млн рублей
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Управляемая ракета большой дальности Р-33 (AA-9 AMOS) Источник: http://rbase.new-factoria.ru/
Минобороны РФ разместило на сайте госзакупок заказ на ремонт партии авиационных управляемых ракет класса "воздух — воздух" Р-33, входящих в состав вооружения высотных перехватчиков МиГ-31.
Согласно заказывающей документации, будут отремонтированы 150 ракет, хранящиеся на складах в Ульяновской области. Работы должны быть выполнены до 10 ноября 2017 года. Стоимость работ — 207 млн рублей. Гарантийный срок — два года.
Ракета класса "воздух — воздух" большой дальности Р-33 (по классификации НАТО AA-9 Amos) обеспечивает перехват воздушных целей, в том числе и крылатых ракет, летящих со скоростью до 3000 км/ч. Система наведения комбинированная, инерциальная на среднем участке полета и полуактивная радиолокационная с радиокоррекцией на конечном участке.
Кроме того, Минобороны РФ разместило заказ на ремонт авиационных управляемых ракет Р-27. Сумма заказа — 122,7 млн рублей. Срок окончания работ — до 10 ноября 2019 года.
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26.06.2017
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beka1
1080
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№1
27.06.2017 02:19
Ну, если ремонт ракет Р-33 ещё можно понять: для поражения КР эти ,,утюги,, сойдут, то ремонтировать Р-27... Это какой-то... позор!
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Leron
3088
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№2
27.06.2017 02:23
Цитата, beka1 сообщ. №1а если с модернизацией????
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просто экспл
3610
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№3
27.06.2017 03:48
Цитата, Leron сообщ. №2
а если с модернизацией????тогда ценник должен быть в разы выше .
а тут обычный ремонт .
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Восход
13014
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№4
27.06.2017 05:26
Ракеты имеют ограниченный ресурс при их подвешивании под истребитель. (8 или 12 раз он с ними слетать сможет, что-то около того) независимо от того новые ракеты это или старые. Так зачем в мирное время расходовать ресурс новых ракет для рутинного несения боевой службы?
Новые ракеты стоят на порядок дороже и их мягко говоря не так много, как бы хотелось. Было бы что из нового для войны припрятано, но это уже другой вопрос.
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