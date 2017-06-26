"Вымпел" может поставить во Вьетнам четыре ракетных катера



Ракетный катер проекта 12418 «Молния» вьетнамской постройки

Источник: militaryphotos.net Ракетный катер проекта 12418 «Молния» вьетнамской постройкиИсточник: militaryphotos.net

Судостроительный завод "Вымпел" ведет переговоры с Вьетнамом о поставке четырех ракетных катеров проекта 12418, следует из годового отчета предприятия.

"Предприятием исполняется контракт на поставку шести комплектов имущества для лицензионного строительства катеров проекта 12418 в СРВ. Ведутся переговоры по вопросу поставки еще четырех катеров", — говорится в отчете.

Кроме того, завод ведет переговоры о поставке модернизированных катеров проекта 12418 различным инозаказчикам.

Ракетный катер проекта 12418 предназначен для поражения боевых надводных кораблей, транспортных и десантных судов противника в прибрежной зоне и открытом море. Система вооружения катеров состоит из комплексов ударного ракетного, зенитного ракетного и артиллерийского вооружения.