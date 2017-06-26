"Вымпел" может поставить во Вьетнам четыре ракетных катера
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Ракетный катер проекта 12418 «Молния» вьетнамской постройки
Источник: militaryphotos.net
Судостроительный завод "Вымпел" ведет переговоры с Вьетнамом о поставке четырех ракетных катеров проекта 12418, следует из годового отчета предприятия.
"Предприятием исполняется контракт на поставку шести комплектов имущества для лицензионного строительства катеров проекта 12418 в СРВ. Ведутся переговоры по вопросу поставки еще четырех катеров", — говорится в отчете.
Кроме того, завод ведет переговоры о поставке модернизированных катеров проекта 12418 различным инозаказчикам.
Ракетный катер проекта 12418 предназначен для поражения боевых надводных кораблей, транспортных и десантных судов противника в прибрежной зоне и открытом море. Система вооружения катеров состоит из комплексов ударного ракетного, зенитного ракетного и артиллерийского вооружения.
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26.06.2017
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