Центр им.Хруничева после ухода Калиновского в Роскосмос возглавит глава КБ "Мотор" Варочко - источник



Андрей Калиновский

Источник: © Служба информации и общественных связей ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева" Андрей КалиновскийИсточник: © Служба информации и общественных связей ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"

Москва. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Глава конструкторского бюро "Мотор" (филиал ЦЭНКИ) Алексей Варочко сменит Андрея Калиновского на посту генерального директора Центра им.Хруничева, сообщил "Интерфаксу" источник в ракетно-космической отрасли.

"Гендиректор Центра им.Хруничева Андрей Калиновский переходит на работу в Роскосмос на позицию исполнительного директора по качеству госкорпорации. Вместо него Центр возглавит Алексей Варочко", - сказал источник.

А.Варочко окончил Московский авиационный институт в 1982 году по специальности "Электрооборудование летательных аппаратов", в 1987 году Московский автомобильно-дорожный институт по специальности "Автомобильная электроника". В настоящее время работает заместителем генерального директора по развитию производства ЦЭНКИ - директором и главным конструктором КБ "Мотор".

Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева" - одно из ведущих предприятий российской ракетно-космической промышленности. Основная продукция в настоящее время - ракеты-носители (РН) семейства "Протон" и разгонные блоки к ним. Ведётся разработка перспективного семейства РН "Ангара".

Ав об