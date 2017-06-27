Спрос на российские фрегаты и корветы вырос после похода авианосной группы к Сирии - Кожин
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Фрегат "Адмирал Эссен" выполняет стрельбу крылатыми ракетами "Калибр-НК".
Источник: Reuters
Москва. 26 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Поход российской авианосной группы к берегам Сирии повысил спрос на фрегаты и корветы со стороны иностранных заказчиков, сообщил помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в понедельник.
"Безусловно, все наблюдали за тем, как наши корабли там (в Сирии) работают, что из них вылетает и куда долетает. Спрос действительно вырос, но он очень дифференцирован. Мы ощущаем спрос на фрегаты и корветы", - заявил В.Кожин.
Он отметил, что также повышается спрос на модернизацию и переоснащение военно-морской техники.
"У нас достаточно большой рост заказов на быстроходные катера, на средства береговой охраны, малые катера, оснащенные беспилотными летательными аппаратами. Вот этот сегмент очень будет востребован", - сказал В.Кожин.
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26.06.2017
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