Спрос на российские фрегаты и корветы вырос после похода авианосной группы к Сирии - Кожин



Фрегат "Адмирал Эссен" выполняет стрельбу крылатыми ракетами "Калибр-НК".

Источник: Reuters Фрегат "Адмирал Эссен" выполняет стрельбу крылатыми ракетами "Калибр-НК".Источник: Reuters

Москва. 26 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Поход российской авианосной группы к берегам Сирии повысил спрос на фрегаты и корветы со стороны иностранных заказчиков, сообщил помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в понедельник.

"Безусловно, все наблюдали за тем, как наши корабли там (в Сирии) работают, что из них вылетает и куда долетает. Спрос действительно вырос, но он очень дифференцирован. Мы ощущаем спрос на фрегаты и корветы", - заявил В.Кожин.

Он отметил, что также повышается спрос на модернизацию и переоснащение военно-морской техники.

"У нас достаточно большой рост заказов на быстроходные катера, на средства береговой охраны, малые катера, оснащенные беспилотными летательными аппаратами. Вот этот сегмент очень будет востребован", - сказал В.Кожин.