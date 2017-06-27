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Спрос на российские фрегаты и корветы вырос после похода авианосной группы к Сирии - Кожин

27.06.2017 Интерфакс-АВН 192 1
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Фрегат "Адмирал Эссен"
Фрегат "Адмирал Эссен" выполняет стрельбу крылатыми ракетами "Калибр-НК".
Источник: Reuters

Москва. 26 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Поход российской авианосной группы к берегам Сирии повысил спрос на фрегаты и корветы со стороны иностранных заказчиков, сообщил помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в понедельник.

"Безусловно, все наблюдали за тем, как наши корабли там (в Сирии) работают, что из них вылетает и куда долетает. Спрос действительно вырос, но он очень дифференцирован. Мы ощущаем спрос на фрегаты и корветы", - заявил В.Кожин.

Он отметил, что также повышается спрос на модернизацию и переоснащение военно-морской техники.

"У нас достаточно большой рост заказов на быстроходные катера, на средства береговой охраны, малые катера, оснащенные беспилотными летательными аппаратами. Вот этот сегмент очень будет востребован", - сказал В.Кожин.
26.06.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Сирия
Проекты
БПЛА

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Leron
3088
№1
27.06.2017 02:34
Нет заказов, нет спроса((((
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