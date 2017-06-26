Комментарии к новости



БПЛА Supercam S250

Источник: http://unmanned.ru/ БПЛА Supercam S250Источник: http://unmanned.ru/

Москва. 26 июня. АвиаПорт - Группа компаний "Беспилотные системы" (ООО "Финко", ООО "Беспилотные системы") в текущем году значительно увеличит поставки комплексов с беспилотными летательными аппаратами (БЛА) типа Supercam не только внутри России, но и по линии экспорта, сообщил "АвиаПорту" коммерческий директор Группы компаний Александр Ушомирский.

По его словам, если в 2016 году Группа компаний поставила заказчикам примерно 50 комплексов с одним или двумя беспилотниками в каждом, то в текущего году объем поставок будет значительно увеличен, но пока сложно сказать на сколько, так как заказы продолжают поступать. Он отказался назвать долю поставок для гражданских и военных эксплуатантов, но отметил, что "большая часть заказчиков - гражданские эксплуатанты".

Следует отметить и рост поставок по линии экспорта. В текущем году до 20% от общего выпуска комплексов с беспилотниками будет поставлена на экспорт, что также превышает уровень прошлого года, сказал А.Ушомирский.

Основной объем заказываемых силовыми структурами комплексов приходится на комплексы с беспилотниками самолётного типа Supercam S100 и Supercam S350.

ГК "Беспилотные системы" разрабатывают и производят беспилотники как самолётного, так и вертолётного многороторного типа. По результатам 17-го всероссийского конкурса программы "100 лучших товаров России" БЛА типа Supercam S-250 и Supercam S-350 производства группы компаний "Беспилотные системы" вошли в число лауреатов и завоевал "Золотой знак".

Предприятие располагает необходимыми производственными мощностями по площадям (порядка 1300 кв.м.) и оборудованию для выпуска до 10-15 комплексов с БЛА в месяц.

Дмитрий Козлов