Авиаэксперт об Ан-148: киевские власти уже просто "плюют на все"
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Фюзеляжи недостроенных самолетов Ан-148-100 (серийные номера 05-04 и 04-10) в цеху Серийного завода "Антонов". Киев, 15.07.2015. Всего на предприятии находится не менее пяти недостроенных Ан-148
Источник: Роман Пыльев / ЕРА
Россия намерена прекратить производство самолета Ан-148 по украинской лицензии, сообщил источник. Авиаэксперт Виктор Горбачев в эфире радио Sputnik отметил, что к подобным шагам РФ толкает политика, проводимая Киевом.
Россия намерена прекратить производство ближнемагистрального самолета Ан-148, заявил источник в авиационной отрасли.
Ранее официальный представитель украинского КБ Антонова рассказал РИА Новости, что предприятие полностью заместило комплектующие, которые до этого поставлялись из России.
"Большой интерес был к Ан-148, который делался в Воронеже. Интерес проявили как гражданские авиакомпании, так и Министерство обороны. К сожалению, политика оказалась сильнее разума и ранее сложившегося режима взаимоотношений", - отметил источник.
По его словам, сейчас на Воронежском авиастроительном объединении заканчивается сборка двух самолетов, после чего история Ан-148 завершится.
Разработка пассажирского самолета Ан-74-68 началась в ОКБ им. О.К. Антонова (Украина) в начале 1990-х годов. Партнерами в разработке Ан-148 антоновской фирмы являлись 214 предприятий из 15 стран мира. Изготовление первых трех прототипов началось в Киеве в 2002 году. Серийное производство Ан-148 производилось с 2009 года на авиазаводах в Харькове и Воронеже.
Генеральный директор Ассоциации "Аэропорт" гражданской авиации Виктор Горбачев в эфире радио Sputnik отметил, что отказаться от производства Ан-148 вынудили действия Киева, в частности, его стремление разорвать все отношения с Россией.
"Это чисто политический вопрос. Они (киевские власти) уже просто "плюют на все". Например, взять двигатели, которые мы получали с Запорожья - с завода "Мотор Сич"… Там уже работает всего 25% людей. Но из-за вредности, чтобы не поставлять России комплектующие, они перестали их выпускать, прервали с нами деловые отношения. То есть, по сути, "плюнули" на своих, и чтобы не давать ничего России, сократили на 75% сотрудников. И здесь то же самое. Что касается воронежского предприятия, значит, оно (вместо производства Ан-148) просто будет заниматься другим. В целом мы не такое уж большое количество Ан-148 выпускали - всего пять-шесть машин в год. И в основном это был заказ не гражданский, а заказ министерства обороны. Так что это будет небольшая потеря", - сказал Виктор Горбачев.
Ан-148 способен без промежуточных посадок совершать полеты дальностью от двух до пяти тысяч километров. Сейчас самолеты этого типа эксплуатируют авиакомпании "Россия" и "Ангара", специальный летный отряд "Россия", а также МЧС и Минобороны.
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26.06.2017
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