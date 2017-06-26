Израильтяне показали электрический региональный самолет



Проект нового полностью электрического регионального пассажирского самолета Alice

Источник: Eviation Aviation Проект нового полностью электрического регионального пассажирского самолета AliceИсточник: Eviation Aviation

Израильский стартап Eviation Aircraft представил проект нового полностью электрического регионального пассажирского самолета Alice, первый испытательный полет которого пока запланирован на четвертый квартал 2018 года. Как пишет Aviation Week, новый аппарат получит три электромотора с толкающими воздушными винтами и аккумуляторную батарею достаточной емкости для относительно коротких региональных перелетов.

Разработчики современных электрических самолетов стремятся к тому, чтобы их летательные аппараты как можно полнее соответствовали характеристикам обычных самолетов. В этом случае можно будет говорить о коммерческой востребованности новых летательных аппаратов, которые также позиционируются как экологичные и достаточно тихие. Кроме того, считается, что электрические самолеты будут экономически более выгодными, поскольку время их простоя на земле можно будет сократить с типичных для обычных лайнеров 20-30 минут до восьми-десяти.

Электрический самолет Alice длиной 12 метров сможет перевозить до девяти пассажиров. Управлять им будут двое пилотов. Предполагается, что аппарат получит удлиненное крыло небольшой стреловидности с размахом 13,5 метра и V-образное хвостовое оперение. Электромоторы с толкающими воздушными винтами будут установлены по одному на законцовках крыла и в хвостовой части. Масса пустого самолета Alice составит 5,3 тонны. Первая версия регионального самолета, которая появится в 2018 году, получит аккумуляторную батарею емкостью 980 киловатт-часов.

Первые версии Alice смогут выполнять полеты на расстояние до 560 километров на скорости до 250 узлов (около 520 километров в час). Аккумуляторная батарея самолета будет состоять из элементов энергетической плотностью 235 ватт-час на килограмм массы. Позднее появится модернизированная версия Alice с аккумуляторной батареей, состоящей из элементов с энергетической плотностью 400 ватт-часов на килограмм массы. Этот самолет сможет летать на расстояние 1,3 тысячи километров на скорости 250 узлов.

В начале апреля текущего года американский стартап Zunum Aero занялся разработкой семейства региональных гибридных пассажирских самолетов, которые планируется сертифицировать и передать в эксплуатацию в первой половине 2020-х годов. Этот проект уже получил частичное финансирование от американского авиастроительного концерна Boeing и авиаперевозчика JetBlue Airways. По мнению разработчиков, новые самолеты позволят существенно сократить время пассажиров, необходимое на дорогу, снизить стоимость перелетов и значительно снизить стоимость билетов.

Zunum Aero планирует разработать семейство пассажирских гибридных самолетов, способных в зависимости от конфигурации перевозить от десяти до 50 пассажиров. Первым, как ожидается, будет создан 19-местный самолет с дальностью полета около 1300 километров. Эта версия может начать выполнять пассажирские перевозки в начале 2020-х годов. Затем разработчики доработают летательный аппарат, увеличив дальность его полета до 1,9 тысячи километров.

Василий Сычёв