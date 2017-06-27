Роботы-пилоты помогут военным справиться с дефицитом летчиков
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Самолет-мишень QF-16
Источник: www.flickr.com
Исследовательская лаборатория ВВС США заказала у американской компании re² Robotics разработку робота-пилота, который позволит превращать пилотируемые истребители и другие классы самолетов в беспилотные без каких-либо переделок. Как пишет Aviation Week, нового робота можно будет обучать пилотированию на авиационном тренажере.
На протяжении последних нескольких лет ВВС США испытывают серьезный дефицит пилотов, и преодолеть кризис пока не получается. Роботы рассматриваются в качестве одного из вариантов замены летчиков, в первую очередь на заданиях, не требующих активного участия в бою. Например, роботы могут быть востребованы для управления транспортными самолетами.
Согласно заказу военных, новый робот должен состоять из манипуляторов, которые будут взаимодействовать с имеющимися в кабине пилотов самолетов элементами управления, и камер, с помощью которых робот будет считывать показания приборов, включая данные на индикаторе на лобовом стекле.
Нового робота не нужно будет подключать к каким-либо интерфейсам самолета - его необходимо лишь будет разместить в кресле пилота. Проект робота получил название CARNAC (Common Aircraft Retrofit for Novel Autonomous Control, универсальная авиационная модификация для нового автономного управления).
Как ожидается, новый робот получит базовое программное обеспечение с универсальным алгоритмом управления самолетами. Затем CARNAC будут проходить ускоренное обучение пилотированию конкретных типов самолетов. Для этого будут использовать инструкции по эксплуатации самолетов и авиационные тренажеры.
Согласно контракту, re² Robotics должна будет представить прототип нового робота в течение ближайшего года. Его испытания будут проведены на тренажере одного из американских военных самолетов. Во время испытаний на тренажере, робот в полностью автономном режиме должен будет вырулить самолет на аэродроме, взлететь, в точности выполнить полетные задания и приземлиться.
Похожей разработкой в настоящее время занимается другая американская компания - Aurora Flight Sciences. Она создает роботизированную систему ALIAS, которая, помимо прочего, способна самостоятельно управлять вертолетом или самолетом. Правда, ALIAS создается в первую очередь для замены второго пилота в летательном аппарате.
Очередные испытания системы ALIAS состоялись в мае текущего года. Робота установили в тренажере кабины пилотов пассажирского самолета Boeing 737-800NG, и он успешно посадил виртуальный самолет. Во время испытаний на тренажере отрабатывался сценарий, по которому командир воздушного судна в полете оказался неспособен вести самолет.
Система ALIAS, выполнявшая роль второго пилота, перехватила управление на себя, успешно довела виртуальный самолет до аэропорта и посадила его. Во время испытаний Boeing 737-800NG шел в режиме автопилота, позволяющего самолету выполнять и автоматическую посадку. Робот, поворачивая верньеры на приборной панели, передвигая рукояти закрылков и ручки газа, отдавал автопилоту нобходимые команды.
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26.06.2017
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