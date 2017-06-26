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В МАИ разрабатывается перспективный беспилотный вертолет

27.06.2017 Интерфакс-АВН 148 0
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Ворон-700
Беспилотный вертолет "Ворон 700" создан КБ "Искатель" аэрокосмического факультета МАИ. Беспилотный вертолет "Ворон 700" создан КБ "Искатель" аэрокосмического факультета МАИ Фото: Сергей Юргенсон
Источник: http://www.aviaport.ru/

Конструкторским бюро "Искатель" Московского авиационного института создан беспилотный вертолет "Ворон 777-1", предназначенный для размещения на нем специальной целевой нагрузки, сообщил "Интерфаксу-АВН" главный конструктор КБ Дмитрий Дьяконов.

"Ворон 777-1" представляет собой доработанный вариант беспилотного вертолета "Ворон 700". По сравнению с предшественником он имеет больший размер и взлетный вес", - сказал Д.Дьяконов.

Он не стал уточнять, какую конкретно целевую нагрузку планируется использовать на новом беспилотном вертолете.

Ранее сообщалось, что "Ворон 700" проходил испытания с установленным на нем стрелковым вооружением.

"В настоящее время "Ворон 777-1" используется в качестве летающей лаборатории для отработки вопросов согласования аэродинамики вертолета и его полезной нагрузки", - сказал Д.Дьяконов.

По его словам, беспилотный вертолет "Ворон 777-1" оснащен двигателем внутреннего сгорания мощностью до 30 л.с., способным работать на больших для беспилотника высотах - до 5000-5500 м.

Д.Дьяконов сообщил, что максимальная взлетная масса беспилотного вертолета "Ворон 777-1" составляет 90 кг, максимальная масса целевой нагрузки -50 кг, продолжительность полета - четыре часа.

По словам Д.Дьяконова, дальнейшим развитием беспилотника "Ворон 777-1" станет создаваемый под спецнагрузку перспективный беспилотный вертолет, который будет иметь еще более высокие массовые характеристики. Поднять его в воздух планируется в четвертом квартале текущего года.
26.06.2017
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принадлежат Интерфакс-АВН
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