В МАИ разрабатывается перспективный беспилотный вертолет
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Беспилотный вертолет "Ворон 700" создан КБ "Искатель" аэрокосмического факультета МАИ. Беспилотный вертолет "Ворон 700" создан КБ "Искатель" аэрокосмического факультета МАИ Фото: Сергей Юргенсон
Источник: http://www.aviaport.ru/
Конструкторским бюро "Искатель" Московского авиационного института создан беспилотный вертолет "Ворон 777-1", предназначенный для размещения на нем специальной целевой нагрузки, сообщил "Интерфаксу-АВН" главный конструктор КБ Дмитрий Дьяконов.
"Ворон 777-1" представляет собой доработанный вариант беспилотного вертолета "Ворон 700". По сравнению с предшественником он имеет больший размер и взлетный вес", - сказал Д.Дьяконов.
Он не стал уточнять, какую конкретно целевую нагрузку планируется использовать на новом беспилотном вертолете.
Ранее сообщалось, что "Ворон 700" проходил испытания с установленным на нем стрелковым вооружением.
"В настоящее время "Ворон 777-1" используется в качестве летающей лаборатории для отработки вопросов согласования аэродинамики вертолета и его полезной нагрузки", - сказал Д.Дьяконов.
По его словам, беспилотный вертолет "Ворон 777-1" оснащен двигателем внутреннего сгорания мощностью до 30 л.с., способным работать на больших для беспилотника высотах - до 5000-5500 м.
Д.Дьяконов сообщил, что максимальная взлетная масса беспилотного вертолета "Ворон 777-1" составляет 90 кг, максимальная масса целевой нагрузки -50 кг, продолжительность полета - четыре часа.
По словам Д.Дьяконова, дальнейшим развитием беспилотника "Ворон 777-1" станет создаваемый под спецнагрузку перспективный беспилотный вертолет, который будет иметь еще более высокие массовые характеристики. Поднять его в воздух планируется в четвертом квартале текущего года.
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26.06.2017
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