Крупнейший корабль ВМС Британии впервые отправится в плавание
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Авианосец королевских ВМС Великобритании HMS Queen Elizabeth во время спуска на воду из дока верфи Росайт (Шотландия). 17.07.2014г.
Источник: thecourier.co.uk
Крупнейший корабль ВМС Британии — авианосец Queen Elizabeth — впервые покинет порт в Шотландии и отправится в плавание. Об этом сообщает Sky News.
Отмечается, что Queen Elizabeth после выхода из порта на протяжении двух лет будет участвовать в морских испытаниях. Экипаж авианосца состоит из более чем 700 моряков, которые в течение последних недель проводили учения на борту судна.
Первым заданием для моряков будет вывести корабль из бухты, в которой он был построен. К боевым испытаниям авианосец приступит в октябре 2018 года. Они будут проходить у Восточного побережья США.
Ранее агентство Bloomberg рассказало о проблемах с новейшим авианосцем США.
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26.06.2017
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