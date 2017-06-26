Крупнейший корабль ВМС Британии впервые отправится в плавание



Авианосец королевских ВМС Великобритании HMS Queen Elizabeth во время спуска на воду из дока верфи Росайт (Шотландия). 17.07.2014г.

Источник: thecourier.co.uk Авианосец королевских ВМС Великобритании HMS Queen Elizabeth во время спуска на воду из дока верфи Росайт (Шотландия). 17.07.2014г.Источник: thecourier.co.uk

Крупнейший корабль ВМС Британии — авианосец Queen Elizabeth — впервые покинет порт в Шотландии и отправится в плавание. Об этом сообщает Sky News.

Отмечается, что Queen Elizabeth после выхода из порта на протяжении двух лет будет участвовать в морских испытаниях. Экипаж авианосца состоит из более чем 700 моряков, которые в течение последних недель проводили учения на борту судна.

Первым заданием для моряков будет вывести корабль из бухты, в которой он был построен. К боевым испытаниям авианосец приступит в октябре 2018 года. Они будут проходить у Восточного побережья США.

Ранее агентство Bloomberg рассказало о проблемах с новейшим авианосцем США.