Оман получил первые два истребителя Eurofighter Typhoon
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Европейский консорциум Eurofighter GmbH сообщил, что 21 июня 2017 года Королевским ВВС Омана были официально переданы первые два из 12 заказанных Оманом истребителей Eurofighter Typhoon - двухместные самолеты с бортовыми номерами "200" (серийный номер NT001, временный британский военный номер ZR410) и "201" (серийный номер NT002, временный британский военный номер ZR411). Церемония передачи с участием командующего ВВС Омана вице-маршала авиации Маттара бин Али бин Маттара Аль-Обайдани состоялась на новой оманской авиабазе Адама, куда истребители самостоятельно прибыли с заводского аэродрома авиастроительного предприятия корпорации BAE Systems в Вартоне (Великобритания).
Один из двух первых полученных ВВС Омана истребителей Eurofighter Typhoon - двухместный самолет с бортовым номером "201" (серийный номер NT002, временный британский военный номер ZR411). Адама (Оман), 21.06.2017 (с) Eurofighter GmbH
Корпорация ВАE Systems в декабре 2012 года заключила контракт стоимостью 2,5 млрд фунтов стерлингов на поставку Королевским ВВС Омана 12 истребителей Eurofighter Typhoon (десяти одноместных и двух двухместных) и восьми учебно-боевых самолетов Hawk AJT Mk 166. Самолеты Eurofighter Typhoon в конфигурации Tranche 3 строятся для Омана на сборочной линии BAE Systems в Вартоне, поставка должна быть произведена в 2017-2018 годах. Оманские истребители оснащаются бортовой РЛС Euroradar E-Scan с активной фазированной антенной решеткой.
Летные испытания двух первых указанных построенных для Омана в Вартоне истребителей Eurofighter Typhoon были начаты в ноябре 2016 года. Самолет с серийным номером NT02 (ZR411) вместе с головным построенным для Омана по тому же контракту учебно-боевым самолетом Hawk Mk 166 (бортовой номер "161", временный британский военный номер ZB123) были официально представлены ВАE Systems на церемонии в Вартоне 15 мая 2017 года.
Оман стал вторым заказчиком истребителей Eurofighter Typhoon в регионе Персидского залива после Саудовской Аравии, которая получила 72 самолета от BAE Systems в 2009-2017 годах, приняв последние самолеты в начале июня 2017 года. В 2016 году третьим заказчиком Eurofighter Typhoon в регионе выступил Кувейт, заказавший 28 самолетов, поставки которых будут осуществляться с итальянской производственной линии (компании Leonardo).
Церемония передачи ВВС Омана первых двух истребителей Eurofighter Typhoon - двухместных самолетов с бортовыми номерами "200" (серийный номер NT001, временный британский военный номер ZR410) и "201" (серийный номер NT002, временный британский военный номер ZR411). Адама (Оман), 21.06.2017 (с) Eurofighter GmbH
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26.06.2017
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