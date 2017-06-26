Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Оман получил первые два истребителя Eurofighter Typhoon

27.06.2017 bmpd.livejournal.com 107 0
0
Понравилась новость?
 0

Европейский консорциум Eurofighter GmbH сообщил, что 21 июня 2017 года Королевским ВВС Омана были официально переданы первые два из 12 заказанных Оманом истребителей Eurofighter Typhoon - двухместные самолеты с бортовыми номерами "200" (серийный номер NT001, временный британский военный номер ZR410) и "201" (серийный номер NT002, временный британский военный номер ZR411). Церемония передачи с участием командующего ВВС Омана вице-маршала авиации Маттара бин Али бин Маттара Аль-Обайдани состоялась на новой оманской авиабазе Адама, куда истребители самостоятельно прибыли с заводского аэродрома авиастроительного предприятия корпорации BAE Systems в Вартоне (Великобритания).

Один из двух первых полученных ВВС Омана истребителей Eurofighter Typhoon - двухместный самолет с бортовым номером "201" (серийный номер NT002, временный британский военный номер ZR411). Адама (Оман), 21.06.2017 (с) Eurofighter GmbH

Корпорация ВАE Systems в декабре 2012 года заключила контракт стоимостью 2,5 млрд фунтов стерлингов на поставку Королевским ВВС Омана 12 истребителей Eurofighter Typhoon (десяти одноместных и двух двухместных) и восьми учебно-боевых самолетов Hawk AJT Mk 166. Самолеты Eurofighter Typhoon в конфигурации Tranche 3 строятся для Омана на сборочной линии BAE Systems в Вартоне, поставка должна быть произведена в 2017-2018 годах. Оманские истребители оснащаются бортовой РЛС Euroradar E-Scan с активной фазированной антенной решеткой.

Летные испытания двух первых указанных построенных для Омана в Вартоне истребителей Eurofighter Typhoon были начаты в ноябре 2016 года. Самолет с серийным номером NT02 (ZR411) вместе с головным построенным для Омана по тому же контракту учебно-боевым самолетом Hawk Mk 166 (бортовой номер "161", временный британский военный номер ZB123) были официально представлены ВАE Systems на церемонии в Вартоне 15 мая 2017 года.

Оман стал вторым заказчиком истребителей Eurofighter Typhoon в регионе Персидского залива после Саудовской Аравии, которая получила 72 самолета от BAE Systems в 2009-2017 годах, приняв последние самолеты в начале июня 2017 года. В 2016 году третьим заказчиком Eurofighter Typhoon в регионе выступил Кувейт, заказавший 28 самолетов, поставки которых будут осуществляться с итальянской производственной линии (компании Leonardo).

Церемония передачи ВВС Омана первых двух истребителей Eurofighter Typhoon - двухместных самолетов с бортовыми номерами "200" (серийный номер NT001, временный британский военный номер ZR410) и "201" (серийный номер NT002, временный британский военный номер ZR411). Адама (Оман), 21.06.2017 (с) Eurofighter GmbH
26.06.2017
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Италия
Кувейт
Оман
Саудовская Аравия
Продукция
EF-2000
Компании
BAE Systems

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.06 06:29
  • 4
Модернизированная оперативно-тактическая ракета ATACMS готовится к принятию на вооружение
  • 27.06 06:12
  • 1
"Юрий Долгорукий" успешно поразил "Булавой" все цели на камчатском полигоне Кура
  • 27.06 06:10
  • 2
Киллекторное судно Тихоокеанского флота отправилось на остров Матуа
  • 27.06 05:29
  • 1
Водолазы ТОФ обследуют акваторию бухты Двойная острова Матуа
  • 27.06 05:26
  • 4
Минобороны РФ отремонтирует 150 ракет для перехватчиков МиГ-31 за 207 млн рублей
  • 27.06 05:18
  • 28
Не верьте шумихе по поводу российской гиперзвуковой ракеты (Popular Science, США)
  • 27.06 03:52
  • 1
Строительство неатомных подводных лодок типа "Лада" проекта 677 будет продолжено
  • 27.06 03:47
  • 1
Россия поставит в Нигерию 10 истребителей Су-30 в 2018 году
  • 27.06 03:44
  • 1
Д.Рогозин: Россия поставит Сербии "МиГи" и транспортные самолеты
  • 27.06 03:16
  • 1
Роботы-пилоты помогут военным справиться с дефицитом летчиков
  • 27.06 02:34
  • 1
Спрос на российские фрегаты и корветы вырос после похода авианосной группы к Сирии - Кожин
  • 27.06 02:32
  • 2
Ржавеет прямо на конвейере (Апостроф, Украина)
  • 27.06 02:22
  • 3719
Оценка Советского периода в истории России.
  • 27.06 02:07
  • 2
Как Су-22 сумел обмануть AIM-9X?
  • 27.06 01:31
  • 16070
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
другие обсуждаемые темы