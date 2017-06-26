Оман получил первые два истребителя Eurofighter Typhoon

Европейский консорциум Eurofighter GmbH сообщил, что 21 июня 2017 года Королевским ВВС Омана были официально переданы первые два из 12 заказанных Оманом истребителей Eurofighter Typhoon - двухместные самолеты с бортовыми номерами "200" (серийный номер NT001, временный британский военный номер ZR410) и "201" (серийный номер NT002, временный британский военный номер ZR411). Церемония передачи с участием командующего ВВС Омана вице-маршала авиации Маттара бин Али бин Маттара Аль-Обайдани состоялась на новой оманской авиабазе Адама, куда истребители самостоятельно прибыли с заводского аэродрома авиастроительного предприятия корпорации BAE Systems в Вартоне (Великобритания).

Один из двух первых полученных ВВС Омана истребителей Eurofighter Typhoon - двухместный самолет с бортовым номером "201" (серийный номер NT002, временный британский военный номер ZR411). Адама (Оман), 21.06.2017 (с) Eurofighter GmbH

Корпорация ВАE Systems в декабре 2012 года заключила контракт стоимостью 2,5 млрд фунтов стерлингов на поставку Королевским ВВС Омана 12 истребителей Eurofighter Typhoon (десяти одноместных и двух двухместных) и восьми учебно-боевых самолетов Hawk AJT Mk 166. Самолеты Eurofighter Typhoon в конфигурации Tranche 3 строятся для Омана на сборочной линии BAE Systems в Вартоне, поставка должна быть произведена в 2017-2018 годах. Оманские истребители оснащаются бортовой РЛС Euroradar E-Scan с активной фазированной антенной решеткой.

Летные испытания двух первых указанных построенных для Омана в Вартоне истребителей Eurofighter Typhoon были начаты в ноябре 2016 года. Самолет с серийным номером NT02 (ZR411) вместе с головным построенным для Омана по тому же контракту учебно-боевым самолетом Hawk Mk 166 (бортовой номер "161", временный британский военный номер ZB123) были официально представлены ВАE Systems на церемонии в Вартоне 15 мая 2017 года.

Оман стал вторым заказчиком истребителей Eurofighter Typhoon в регионе Персидского залива после Саудовской Аравии, которая получила 72 самолета от BAE Systems в 2009-2017 годах, приняв последние самолеты в начале июня 2017 года. В 2016 году третьим заказчиком Eurofighter Typhoon в регионе выступил Кувейт, заказавший 28 самолетов, поставки которых будут осуществляться с итальянской производственной линии (компании Leonardo).

Церемония передачи ВВС Омана первых двух истребителей Eurofighter Typhoon - двухместных самолетов с бортовыми номерами "200" (серийный номер NT001, временный британский военный номер ZR410) и "201" (серийный номер NT002, временный британский военный номер ZR411). Адама (Оман), 21.06.2017 (с) Eurofighter GmbH