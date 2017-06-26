Первый коммерческий заказ на транспортные самолеты Airbus С295
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Cамолет Airbus C295W (c) Airbus
Источник: Airbus
Как сообщила европейская компания Airbus, 21 июня 2017 года на авиасалоне в Ле Бурже в Париже она подписала контракт на поставку 12 двухдвигательных турбовинтовых транспортных самолетов Airbus C295 (с опционом еще на 12) канадской финансово-лизинговой компании Stellwagen Group (подразделение канадской группы Acasta Enterprises Inc.). Это первый коммерческий заказ на самолеты С295, до сих пор приобретавшиеся только в военных либо правоохранительных целях, и первый контракт на поставку С295 лизинговой компании.
Согласно пресс-релизу, Stellwagen планирует предоставлять самолеты С295 в лизинг на гражданском рынке, "включая гуманитарный сектор, операторов грузовых перевозок в суровых условиях и правительственные агентства, - такие как поисково-спасательные службы".
Airbus сообщает, что данный контракт довел общее количество заказанных самолетов семейства С295 до 198 (по твердым заказам), а "с учетом специальных вариантов" - до 200 единиц [под последними, может быть, имеются в виду два самолета ДРЛО и управления C295 AEW&C, согласно некоторым сообщениям, законтрактованные Вьетнамом, хотя официально об этом не сообщалось. - bmpd].
Ранее в июне 16 самолетов C295W (C295SAR) для использования в качестве поисково-спасательных законтрактовало министерство обороны Канады.
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26.06.2017
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