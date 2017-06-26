Размышления о втором французском авианосце и потребностях флота

Интересное мнение относительно необходимости наличия второго авианосца в составе ВМС Франции приведено в авторской колонке журнала "Air&Cosmos" за авторством Emmanuel Huberdeau. Наш блог приводит ее текст.

В ходе каждой предвыборной кампании тема строительства второго авианосца привлекает пристальное внимание. Действительно, наличие двух таких кораблей является необходимым для обеспечения регулярности в проекции силы.

Но у ВМС Франции имеются и другие потребности, которые часто могут находиться в тени авианосца. У Франции имеются вторые в мире территориальные воды. Необходимы средства для наблюдения и применения силы для гарантии их суверенитета.

Часто говорят о том, что фрегаты являются становым хребтом флота. В том же ключе упоминается тот факт, что многоцелевые боевые корабли необходимы для того, чтобы обеспечивать ежедневные потребности большого флота: разведку, контроль водного пространства, спасение на море, борьба против контрабанды… Воздушные средства - самолеты, вертолеты и БЛА увеличивают возможности кораблей. А для их применения нужны люди.

Парк патрульных самолетов и вертолетов ВМС Франции в настоящее время испытывает трудности. Проблемы с их исправностью известны. Флот с нетерпением ожидает легкий межвидовой вертолет. Но, возможно, следует прийти к временному решению в ожидании появления морской модификации вертолета Н160.

Не следует терять из вида и возобновление активности противолодочных самолетов Atlantique 2. Самолеты Dassault Atlantique 2 необходимы для обнаружения подводных лодок вблизи французских территориальных вод и для гарантии свободы действий наших подводных лодок с баллистическими ракетами.

Да, о втором авианосце надо думать. Но при этом не забывать о других потребностях флота, даже если они обладают меньшим тоннажем.