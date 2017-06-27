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Строительство неатомных подводных лодок типа "Лада" проекта 677 будет продолжено

27.06.2017 ЦАМТО 199 1
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Подлодка проект 677 Лада
Подлодка проект 677 Лада
Источник: © Фото : предоставлено ЦКБ "Рубин"

ЦАМТО, 26 июня. Строительство неатомных подводных лодок (НАПЛ) типа "Лада" проекта 677 будет продолжено. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев.

"Нами принято решение продолжить строительство неатомных подводных лодок типа "Лада" проекта 677. После сдачи Военно-морскому флоту двух подводных лодок этого проекта – "Кронштадт" и "Великие Луки", строительство серии будет продолжено", – сказал В.Королев, обращаясь к выпускникам образовательных учреждений ВМФ.

Ранее сообщалось, что НАПЛ "Кронштадт" будет спущена на воду в 2018 году. Головная подлодка проекта 677 "Лада" – "Санкт-Петербург" – проходит опытную эксплуатацию на Северном флоте с 2010 года.

Возможно, именно на этих подлодках будут проходить испытания первых анаэробных силовых установок. Воздухонезависимые энергоустановки будут также устанавливаться на экспортные версии лодки проекта 677 типа "Амур", передает "РИА Новости".
26.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Кронштадт
Проекты
677 Лада
СФ

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Сергей-82
9835
№1
27.06.2017 03:52
То будет ,то не будет,очень интересно, может решена проблема с  анаэробных силовых установок
+1
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