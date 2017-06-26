Чешское предприятие и "Рособоронэкспорт" выиграли тендер НАТО на ремонт четырех афганских вертолетов Ми-17В5
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Десантно-транспортный вертолет Ми-17В5
Источник: http://www.russianhelicopters.aero/
ЦАМТО, 26 июня. Чешское государственное предприятие "Лом Прага" совместно с "Рособоронэкспортом" выиграли тендер НАТО на ремонт и модернизацию четырех афганских вертолетов Ми-17В5, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в сфере военно-технического сотрудничества.
"Лом Прага" вместе с "Рособоронэкспортом" выиграли в прошлом году тендер Агентства НАТО по тыловому обеспечению на ремонт и модернизацию четырех из поставленных ранее 63 вертолетов Ми-17В5 для Афганистана", – сказал собеседник агентства по завершении авиасалона в Ле Бурже.
По его словам, на проведение ремонта и модернизации потребуется два года (2017 и 2018 гг.).
"Рособоронэкспорт" сотрудничает с "Лом Прага" по вопросам модернизации и ремонта вертолетной техники советского и российского производства в интересах третьих стран. О победе в тендере на ремонт и модернизацию афганских вертолетов ранее публично ничего не сообщалось, передает "РИА Новости".
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26.06.2017
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