Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Чешское предприятие и "Рособоронэкспорт" выиграли тендер НАТО на ремонт четырех афганских вертолетов Ми-17В5

27.06.2017 ЦАМТО 161 0
0
Понравилась новость?
 0
Ми-17В5
Десантно-транспортный вертолет Ми-17В5
Источник: http://www.russianhelicopters.aero/

ЦАМТО, 26 июня. Чешское государственное предприятие "Лом Прага" совместно с "Рособоронэкспортом" выиграли тендер НАТО на ремонт и модернизацию четырех афганских вертолетов Ми-17В5, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в сфере военно-технического сотрудничества.

"Лом Прага" вместе с "Рособоронэкспортом" выиграли в прошлом году тендер Агентства НАТО по тыловому обеспечению на ремонт и модернизацию четырех из поставленных ранее 63 вертолетов Ми-17В5 для Афганистана", – сказал собеседник агентства по завершении авиасалона в Ле Бурже.

По его словам, на проведение ремонта и модернизации потребуется два года (2017 и 2018 гг.).

"Рособоронэкспорт" сотрудничает с "Лом Прага" по вопросам модернизации и ремонта вертолетной техники советского и российского производства в интересах третьих стран. О победе в тендере на ремонт и модернизацию афганских вертолетов ранее публично ничего не сообщалось, передает "РИА Новости".
26.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Россия
Чехия
Продукция
Ми-17
Ми-17В5
Компании
РОЭ
Проекты
NATO

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.06 06:29
  • 4
Модернизированная оперативно-тактическая ракета ATACMS готовится к принятию на вооружение
  • 27.06 06:12
  • 1
"Юрий Долгорукий" успешно поразил "Булавой" все цели на камчатском полигоне Кура
  • 27.06 06:10
  • 2
Киллекторное судно Тихоокеанского флота отправилось на остров Матуа
  • 27.06 05:29
  • 1
Водолазы ТОФ обследуют акваторию бухты Двойная острова Матуа
  • 27.06 05:26
  • 4
Минобороны РФ отремонтирует 150 ракет для перехватчиков МиГ-31 за 207 млн рублей
  • 27.06 05:18
  • 28
Не верьте шумихе по поводу российской гиперзвуковой ракеты (Popular Science, США)
  • 27.06 03:52
  • 1
Строительство неатомных подводных лодок типа "Лада" проекта 677 будет продолжено
  • 27.06 03:47
  • 1
Россия поставит в Нигерию 10 истребителей Су-30 в 2018 году
  • 27.06 03:44
  • 1
Д.Рогозин: Россия поставит Сербии "МиГи" и транспортные самолеты
  • 27.06 03:16
  • 1
Роботы-пилоты помогут военным справиться с дефицитом летчиков
  • 27.06 02:34
  • 1
Спрос на российские фрегаты и корветы вырос после похода авианосной группы к Сирии - Кожин
  • 27.06 02:32
  • 2
Ржавеет прямо на конвейере (Апостроф, Украина)
  • 27.06 02:22
  • 3719
Оценка Советского периода в истории России.
  • 27.06 02:07
  • 2
Как Су-22 сумел обмануть AIM-9X?
  • 27.06 01:31
  • 16070
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
другие обсуждаемые темы