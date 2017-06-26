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Болгария отказалась от покупки подержанных истребителей F-16

27.06.2017 ЦАМТО 111 0
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Gripen
Истребитель Gripen выполняет демонстрационный полет на авиавыставке Aero India 2017 (база ВВС Елаханка в Бангалоре), 15 февраля 2017
Источник: фото REUTERS/Abhishek N. Chinnappa

ЦАМТО, 26 июня. Выступая 23 июня в Национальном собрании, министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов подтвердил, что София не будет покупать истребители F-16 из состава ВВС Португалии.

При этом продолжатся переговоры со Швецией и Италией о приобретении "Грипен" и "Тайфун", соответственно.

Как сообщает "София Глоуб" со ссылкой на министра, причиной отказа от покупки самолетов в Португалии стало то, что основные выплаты в рамках поставки F-16 были запланированы на первые годы после покупки, что создавало высокую нагрузку на бюджет.

Болгария планирует приобрести восемь многоцелевых истребителей, стоимость которых предварительно была оценена в 1,5 млрд. левов. Целью министерства является достижение договоренности о рассрочке платежей, по крайней мере, на восемь лет. Португальское предложение не удовлетворяло данному требованию.

По заявлению министра, переговоры с двумя остальными поставщиками начнутся после голосования в парламенте и предоставления ему мандата на их проведение. Со своей стороны, премьер-министр Бойко Борисов заявил, что Болгария перед подписанием контракта тщательно оценит предложения об инвестициях в страну. При этом переговоры будут проведены как с "Сааб", так и с "Еврофайтер". Ранее премьер заявил, что временное правительство не должно было принимать решение о выборе "Сааб" предпочтительным претендентом на поставку, поскольку у страны имеется ряд других приоритетных оборонных программ.

Новый министр обороны также предложил правительству приступить не только к приобретению истребителей для ВВС и кораблей для ВМС, но и бронетанковой техники для СВ. Предложение было сделано после переговоров с руководством Министерства финансов. Временные рамки реализации программ были пересмотрены, что позволит растянуть платежи на более длительный период (более 10 лет), ослабив нагрузку на бюджет.

Применительно к истребителям, Болгария намерена оплатить первый взнос после подписания контракта с пролонгацией дальнейших выплат. Кроме того, должен быть согласован график поставки первой партии самолетов и всех последующих. По оценке министра, поставки могут начаться через 2-3 года.

Руководитель по продажам "Сааб" в европейском регионе Магнус Льюис-Олссон (Magnus Lewis-Olsson) уже заявил, что компания готова обсудить различные варианты финансирования поставки, включая рассрочку платежей на длительный период.

Как сообщал ЦАМТО, проект приобретения боевых самолетов был утвержден решением правительства Болгарии от 1 апреля 2016 года. Болгария намерена приобрести новые самолеты в рамках межгосударственного соглашения. Для этого 9 декабря 2016 года Министерство обороны направило запросы о предложениях в адрес соответствующих государственных органов Италии, Португалии (совместно с США) и Швеции, которые подготовили ответы совместно с компаниями-производителями самолетов. Все приглашенные страны представили свои предложения к 13 марта 2017 года.

Швеция предложила МО Болгарии поставку соответствующих стандартам НАТО новых истребителей JAS-39C/D "Грипен". "Сааб" заявила, что, в случае победы, готова возобновить производство самолетов данной версии, которое было прекращено в начале 2015 года после завершения поставок ВВС Швеции. Италия представила предложение по поставке излишних истребителей "Тайфун" консорциума "Еврофайтер", а Португалия – снятых с вооружения F-16.

В апреле 2017 года временное техническое правительство Болгарии приняло решение о выборе "Сааб" предпочтительным претендентом на поставку истребителей для замены имеющихся МиГ-29.

Предположительно, процедура закупки самолетов может быть завершена до конца 2017 года, но более вероятно, что договор вступит в силу в 2018 году.

На первом этапе предполагается заключение межправительственного соглашения о приобретении восьми самолетов в период 2018-2020 гг. Еще восемь самолетов могут быть закуплены в 2022-2023 гг.
26.06.2017
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  • В новости упоминаются
Страны
Болгария
Италия
Португалия
США
Швеция
Продукция
EF-2000
F-16
Gripen NG
МиГ-29
Компании
SAAB
Минoбороны РФ
Проекты
NATO

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