Второй в серии большой десантный корабль "Петр Моргунов" будет спущен на воду летом



Большой десантный корабль "Иван Грен" проекта 11711 в Балтийском море на заводских ходовых испытаниях. 25.06.2016

Источник: RoyalJib / forums.airbase.ru Большой десантный корабль "Иван Грен" проекта 11711 в Балтийском море на заводских ходовых испытаниях. 25.06.2016Источник: RoyalJib / forums.airbase.ru

Передача флоту четырех фрегатов проекта 22350 запланирована на период до 2020 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Спуск на воду второго в серии большого десантного корабля "Петр Моргунов" запланирован на лето текущего года, сообщил в понедельник главком ВМФ РФ адмирал Владимир Королев.

"Продолжаются заводские ходовые испытания большого десантного корабля типа "Иван Грен" [проект 11711]. Второй большой десантный корабль проекта 11711 "Петр Моргунов" находится в постройке на стапелях предприятия "Янтарь". На нем сформирован корпус и производится погрузка бортовых систем и оборудования. Планируется, что "Петр Моргунов" будет спущен на воду летом текущего года для последующих достроечных работ", - сказал он.

Большой десантный корабль "Петр Моргунов" заложен в Калининграде 11 июня 2015 года. Передать его Военно- морскому флоту России планируется в 2018 году.

Корабли проекта 11711 имеют водоизмещение пять тысяч тонн. Каждый из них сможет высаживать на необорудованное побережье до 300 морпехов, 40 бронетранспортеров или 13 танков. Дальность плавания кораблей составит до четырех тысяч миль, что позволит им выполнять задачи в дальней морской зоне.

Королев также заявил, что передача флоту четырех фрегатов проекта 22350 запланирована на период до 2020 года.

"Проводятся государственные испытания головного фрегата "Адмирал Горшков" (проект 22350). Ко всем головным кораблям новых проектов Главное командование ВМФ подходит особенно требовательно и щепетильно, в этом вопросе мы плотно взаимодействуем с промышленностью. В период до 2020 года запланировано строительство серии фрегатов проекта 22350 - четыре корпуса", - сказал он.

Ранее начальник управления кораблестроения ВМФ РФ Владимир Тряпичников сообщил, что передача четырех кораблей проекта 22350 планируется в период до 2025 года, после чего этот проект будет модернизирован.

Также Королев напомнил, что в состав ВМФ вошли два фрегата проекта 11356 - "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен", а третий корабль в этой серии ("Адмирал Макаров") проходит государственные испытания и будет представлен участникам Международного военно-морского салона, который пройдет в Санкт-Петербурге с 28 июня по 2 июля.

"Как и было предусмотрено кораблестроительной программой, мы планомерно переходим к строительству боевых кораблей большего водоизмещения. В ближайшие дни на предприятии "Северная верфь" в Петербурге будет спущен на воду новый корвет проекта 20385 "Гремящий", оснащенный комплексом высокоточного оружия и двигателями российского производства", - добавил главком.

Корабли проекта 22350 имеют водоизмещение 4,5 тысячи тонн и могут развивать скорость до 29 узлов. Они оснащаются, в частности, ракетами "Оникс" и "Калибр", а также зенитным ракетным комплексом "Полимент-Редут".