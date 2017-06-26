Частные армии желают узакониться



Источник: Александр Рюмин/ТАСС Источник: Александр Рюмин/ТАСС

На каких основаниях работают российские ЧВК

Крупные коммерческие охранные структуры в России уже несколько лет лоббируют принятие законодательства, регулирующего деятельность частных военных компаний. "Газета.Ru" ознакомилась с содержанием доклада Ассоциации военно-охранных компаний о проблемах отрасли и поговорила с независимыми специалистами в этой сфере.

Российские охранные структуры добиваются от государства закона о регулировании частных военных компаний (ЧВК), которые в нашей стране де-факто уже существуют. Такие выводы следуют из доклада руководителя Ассоциации военно-охранных компаний, полковника запаса, бывшего начальника штаба спецназа внутренних войск "Витязь" Андрея Головатюка, который поделился его содержанием с "Газетой.Ru".

По его словам, участия армии, полицейских формирований и прочих государственных силовых структур оказывается недостаточно для решения всех проблем с безопасностью, возникающих в разных регионах мира.

Такие вызовы, как терроризм, транснациональная преступность, межнациональные и межрелигиозные конфликты, сделали профессию "специалиста по вопросам безопасности" одной из самых востребованных, а ЧВК - доходным бизнесом.

Российские представители этой отрасли определяют ЧВК как зарегистрированную частную коммерческую структуру, укомплектованную профессионалами, контролируемую государством и работающую в его интересах. В этом ее коренное отличие от отрядов наемников и террористов, говорят авторы доклада.

Корпорации такого типа со временем будут приобретать все большую роль в войнах и вооруженных конфликтах, уверяют специалисты. В современных международных миротворческих операциях ЧВК уже давно равноправные правовые субъекты наряду с родами и видами Вооруженных сил.

Помимо классических боевых действий в спектр востребованных "военных услуг" частных структур входят: вооруженная охрана имущества физических и юридических лиц, в том числе в зоне военных конфликтов, обеспечение безопасности крупных массовых мероприятий, разработка и принятие мер в сфере информационной безопасности, профессиональная охрана объектов, сопровождение колонн, разведка, военный консалтинг; боевые операции, стратегическое планирование, сбор информации, оперативная или логистическая поддержка; техобслуживание и эксплуатация боевых комплексов и техники; содержание под стражей заключенных; консультирование и подготовка военнослужащих и охранников.

Рутинным стало применение ЧВК для вооруженной защиты от пиратов и сопровождения гражданских судов, проведения аудита безопасности нефтяных и газовых морских платформ, охраны судов, пирсов и платформ в подводном положении и многое другое; разминирования минных полей, уничтожения неразорвавшихся боеприпасов, тылового снабжения войск; авиаразведки и применения беспилотных летательных аппаратов.

Родом из Африки

История официальных ЧВК началась в период борьбы африканских стран за независимость. После падения режима апартеида в Южной Африке тысячи профессионалов из армии и полиции остались не у дел. В это же время в соседних странах бесконечной чередой происходили вооруженные конфликты, межплеменные и межклановые войны, революции и перевороты. Понятно, что в такой ситуации профессиональные военные недолго пребывали без работы.

Очень скоро в ЮАР возникла первая частная военная компания, которая предлагала услуги военных специалистов как для подготовки вооруженных сил условного заказчика, так и для непосредственного участия в конкретных военных мероприятиях.

Первая ЧВК называлась Executive Outcomes ("Эффективное исполнение") и была основана в 1989 году.

После исполнения фирмой нескольких мелких заказов последовали операции в Анголе и Сьерра-Леоне, после которых к ней пришла известность. В 1992 году в Сьерра-Леоне началась гражданская война. После серии чувствительных поражений от повстанцев правительство обратилось за помощью к Executive Outcomes, сотрудники которой быстро переломили ситуацию в свою пользу. За удачно проведенную военную операцию правительство страны заплатило Executive Outcomes более $30 млн. Кроме того, компания получила долю в торговле алмазами и другими полезными ископаемыми на территории Сьерра-Леоне.

Этот финансовый успех вызвал волну появления подражателей по всему миру. ЧВК стали возникать в США, Великобритании, Франции, Малайзии и Индонезии. Деньги, которые правительства готовы были платить за выигранные чужими руками войны, с лихвой перекрывали зарплаты военных специалистов, в которых после окончания "холодной войны" и распада блока Варшавского договора недостатка не ощущалось.

Руководители ЧВК, как правило, имели влиятельных покровителей в высших эшелонах власти стран, определяющих само понятие международного права, что позволяло их сотрудникам избегать применение понятия "наемник" со всеми вытекающими последствиями.

Ирак и Афганистан

В Ираке ЧВК появились, когда после свержения американскими военными режима Саддама Хусейна в богатой нефтью стране вместо установления демократии разгорелась гражданская война. Растущие потери среди солдат заставили президента Джорджа Буша-младшего пойти на заключение контрактов с ЧВК. При этом подписывали такие контракты министерства и ведомства правительств США и Великобритании. Не удержались (или были вынуждены это сделать) от вербовки частных солдат и миссии различных гражданских организаций, а также новообразованное иракское правительство.

Частники тут же были направлены в самые горячие и опасные места, что дало возможность официально сократить потери и заявить о стабилизации обстановки.

ЧВК Custer Battles охраняла аэропорт Багдада, Blackwater Security Consulting, ErinysIraq Ltd - нефтяные поля и трубопроводы, Hart Group - энергетические системы Ирака, Kroll сопровождала миссии и конвои ООН, Military Professional Resources, Inc. обучала национальную гвардию Ирака, Titan Corporation контролировала тюрьмы.

В Афганистане уже большая часть логистики военных и гражданских миссий коалиции осуществлялась ЧВК. Часто их привлекали и к охране периметров военных баз.

Китай и постсоветские страны

"Быстрыми темпами растет присутствие на данном рынке китайских ЧВК, особенно в африканских странах, где они обеспечивают безопасность китайских нефтегазовых месторождений", - говорится в аналитическом докладе российской Ассоциации военно-охранных компаний.

В Судане китайские ЧВК охраняют месторождения, владельцами которых являются китайские предприниматели. Эта группировка состоит из 40 тыс. бойцов, одетых в военную форму без знаков отличия.

Формально они не принадлежат армии Китая, а являются сотрудниками частной организации.

Наибольшую известность имели действия военных компаний Китая в 2012 году, когда служащие одной из китайских ЧВК вместе с суданцами участвовали в операции по освобождению 29 китайских рабочих, захваченных в плен в Судане. Операция была проведена не очень удачно, в результате один из заложников был убит. Катализатором формирования и развития китайских ЧВК стало похищение 25 китайских рабочих в Египте в том же 2012 году.

Среди бывших советских республик на рынке ЧВК особенно заметны Грузия и Украина.

Уже к началу пятидневной войны 2008 года в Грузии действовали американские компании Cubic Corporation (создание системы связи вооруженных сил Грузии) и Kellog, Brown and Root (тыловое и техническое обеспечение ВС).

Британская компания Halo (Hazardous Areas Life Support) Trust получила контракты по разминированию одновременно в Грузии и Абхазии. Контракт по подготовке воинского контингента Грузии для участия в операциях в Ираке и в Афганистане получила американская компания MPRI.

В грузинской операции в Южной Осетии участвовала израильская компания Defensive Shield. Согласно докладу Шведского государственного института оборонных исследований (FOI), глава этой компании бригадный генерал Гал Хирш, один из руководителей операции в Южном Ливане в 2006 году и бывший командир 9-й дивизии израильской армии, готовил и принимал участие в операции по штурму Цхинвала в августе 2008 года, а многие работники этой компании были в числе инструкторов, готовивших грузинскую армию, причем некоторые из них участвовали в боевых действиях.

По сведениям авторов доклада, ЧВК привлекались правительством Туркменистана для охраны границ с Афганистаном. Договор заключен с немецкой ЧВК, но ее сотрудники - в основном граждане России, Украины, а также из стран бывшей Югославии.

В России

Среди самых крупных и успешных XDR на российском рынке обычно называют "РСБ-Групп", "Тигр Топ Рент Секьюрити", "Феракс", "Антитеррор-Орел", военно-консалтинговую компанию "Альфа-Витязь", сотрудники которых работали в Ираке, Афганистане, Курдистане и других опасных регионах.

До недавнего времени в этот список входила еще и Moran Security Group из Санкт-Петербурга. Успех этой компании, особенно в Ираке, а также при охране судов от нападения пиратов, всерьез беспокоил конкурентов, прежде всего британцев.

"Именно их усилиями был организован инцидент, когда в октябре 2012 года в нигерийском Лагосе местными военно-морскими силами было захвачено принадлежащее Moran Security Group охранное судно Myre Seadiver, экипаж которого был полностью освобожден только в октябре 2013 года", - уверены российские специалисты на рынке ЧВК.

Окончательный удар по Moran Security был нанесен чуть позже, когда ранее не применявшаяся статья 359 УК "Наемничество" была использована против сотрудников ЧВК - замдиректора Moran Security Group Вадима Гусева и кадровика организации Евгения Сидорова.

В Госдуму уже дважды вносились проекты соответствующих федеральных законов: "О частных военных компаниях" депутата Алексея Митрофанова и "О частных военно-охранных компаниях" депутата Геннадия Носовко. Однако они получили отрицательные отзывы профильных ведомств.

Представители ЧВК ссылаются на ст. 9 ФЗ "Об обороне", которая позволяет гражданам "создавать организации и общественные объединения, содействующие укреплению обороны", но против выступают различные силовые структуры.

Преимущество ЧВК заключается, среди прочего, в том, что их услуги обходятся дешевле, чем использование регулярных войск. Во-вторых, привлекая "частников", можно решать довольно щекотливые в политическом плане моменты. В условиях "гибридной войны" ЧВК становятся одним из самых важных инструментов. Они позволяют де-факто осуществлять военное присутствие определенной страны и реализацию ее геополитических интересов там, где де-юре его быть не должно. Наконец, ЧВК - это доходный и востребованный бизнес, констатируют представители отрасли.

Проблемы с законом

В международном праве образовалась "серая зона" вокруг деятельности ЧВК. С одной стороны, они не охватываются Международной конвенцией о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников 1989 года; с другой стороны, существующие "Документ Монтрё" (2008 года) и Международный кодекс поведения частных военных компаний (2010 года) не имеют обязательной юридической силы и носят лишь рекомендательный характер.

Вопросами совершенствования международного законодательства в этой сфере на регулярной основе занимается межправительственная рабочая группа Совета по правам человека ООН. Практика задействования частного военного персонала за рубежом большинством членов этой рабочей группы воспринимается как данность, которую уже нельзя загнать под запретительные международные нормы - речь идет об упорядочении такой деятельности.

В ходе этой работы обозначились два основных подхода. Страны с развитым рынком частных военных услуг (США, ЕС, Канада, Австралия) указывают на достаточность для саморегулирования отрасли существующих инструментов, таких как "Документ Монтрё" и Международный кодекс поведения частных охранных компаний (не являются международными договорами и не налагают обязательств правового характера). Предпочтения этой группы стран - сохранение статус-кво, приоритет национального законодательства, двусторонних договоренностей и необязательных норм.

Их оппоненты (страны БРИКС, Алжир, Венесуэла, Египет, Куба, Эквадор и другие) озабочены растущими масштабами использования ЧВК в вооруженных конфликтах и выступают за устранение выявленных "серых зон" в использовании ЧВК.

Решение о создании в России института ЧВК запоздало лет на пятнадцать-двадцать, прокомментировал "Газете.Ru" доклад сооснователь ЧВК OSS Group Борис Чикин.

По его словам, сейчас большинство лоббистов принятия закона о ЧВК рассчитывают получить государственное финансирование. Однако принятие такого закона не даст российским структурам реальной возможности работать за рубежом.

Там работа компаний регламентируется только местным законодательством. Принятие в России специального закона лишь создаст иллюзию контроля этой деятельности со стороны государства.

"Для исполнения каких-либо специальных задач, при необходимости использовать юридическое лицо, достаточно зарегистрировать фирму вне юрисдикции России и закрыть ее по их завершении", - говорит Чикин.

По его мнению, крупные российские частные охранные структуры, желающие работать за границей, могут не ждать, пока государство примет соответствующий закон. Достаточно зарегистрировать свою компанию в той стране, в которой предстоит работать.

Михаил Ходаренок