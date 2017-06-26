Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Источник: Россия прекращает производство Ан-148

27.06.2017 Газета.ru 176 0
0
Понравилась новость?
 0
Cамолет Ан-148-100ЕА
Cамолет Ан-148-100ЕА (серийный номер 42-06, регистрационный номер RA-61719), построенный ОАО "Воронежское акционерное самолетостроительное общество" (ВАСО) для Федеральной службы безопасности России, в первом полете. Воронеж, 30.11.2013
Источник: Алексей Филатов / spotters.net.ua

Россия прекратит производство ближнемагистрального самолета Ан-148 после завершения строительства последних двух машин этого типа в Воронежском авиастроительном объединении (ВАСО), передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в российской авиационной отрасли.


«Большой интерес был к Ан-148, который делался в Воронеже. Интерес проявили как гражданские авиакомпании, так и Министерство обороны. К сожалению, политика оказалась сильнее разума и ранее сложившегося режима взаимоотношений», — заявил он.


По его словам, в Воронеже доделывают последние две машины, и дальше их судьба в России развиваться не будет.


Ранее сообщалось, что Украина намерена обеспечить поставку самолетов Ан-148 Казахстану.


Ан-148 — ближнемагистральный пассажирский самолет, может без промежуточных посадок совершать полеты дальностью от 2 тыс. до 5 тыс. км, приспособлен для посадки на грунтовые аэродромы. Основным эксплуатантом самолетов Ан-148 в России является Министерство обороны.
26.06.2017
Права на данный материал
принадлежат Газета.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Россия
Украина
Продукция
Ан-148
Компании
ВАСО

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.06 06:29
  • 4
Модернизированная оперативно-тактическая ракета ATACMS готовится к принятию на вооружение
  • 27.06 06:12
  • 1
"Юрий Долгорукий" успешно поразил "Булавой" все цели на камчатском полигоне Кура
  • 27.06 06:10
  • 2
Киллекторное судно Тихоокеанского флота отправилось на остров Матуа
  • 27.06 05:29
  • 1
Водолазы ТОФ обследуют акваторию бухты Двойная острова Матуа
  • 27.06 05:26
  • 4
Минобороны РФ отремонтирует 150 ракет для перехватчиков МиГ-31 за 207 млн рублей
  • 27.06 05:18
  • 28
Не верьте шумихе по поводу российской гиперзвуковой ракеты (Popular Science, США)
  • 27.06 03:52
  • 1
Строительство неатомных подводных лодок типа "Лада" проекта 677 будет продолжено
  • 27.06 03:47
  • 1
Россия поставит в Нигерию 10 истребителей Су-30 в 2018 году
  • 27.06 03:44
  • 1
Д.Рогозин: Россия поставит Сербии "МиГи" и транспортные самолеты
  • 27.06 03:16
  • 1
Роботы-пилоты помогут военным справиться с дефицитом летчиков
  • 27.06 02:34
  • 1
Спрос на российские фрегаты и корветы вырос после похода авианосной группы к Сирии - Кожин
  • 27.06 02:32
  • 2
Ржавеет прямо на конвейере (Апостроф, Украина)
  • 27.06 02:22
  • 3719
Оценка Советского периода в истории России.
  • 27.06 02:07
  • 2
Как Су-22 сумел обмануть AIM-9X?
  • 27.06 01:31
  • 16070
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
другие обсуждаемые темы