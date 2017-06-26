Источник: Россия прекращает производство Ан-148



Cамолет Ан-148-100ЕА (серийный номер 42-06, регистрационный номер RA-61719), построенный ОАО "Воронежское акционерное самолетостроительное общество" (ВАСО) для Федеральной службы безопасности России, в первом полете. Воронеж, 30.11.2013

Источник: Алексей Филатов / spotters.net.ua Cамолет Ан-148-100ЕА (серийный номер 42-06, регистрационный номер RA-61719), построенный ОАО "Воронежское акционерное самолетостроительное общество" (ВАСО) для Федеральной службы безопасности России, в первом полете. Воронеж, 30.11.2013Источник: Алексей Филатов / spotters.net.ua

Россия прекратит производство ближнемагистрального самолета Ан-148 после завершения строительства последних двух машин этого типа в Воронежском авиастроительном объединении (ВАСО), передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в российской авиационной отрасли.

«Большой интерес был к Ан-148, который делался в Воронеже. Интерес проявили как гражданские авиакомпании, так и Министерство обороны. К сожалению, политика оказалась сильнее разума и ранее сложившегося режима взаимоотношений», — заявил он.

По его словам, в Воронеже доделывают последние две машины, и дальше их судьба в России развиваться не будет.

Ранее сообщалось, что Украина намерена обеспечить поставку самолетов Ан-148 Казахстану.

Ан-148 — ближнемагистральный пассажирский самолет, может без промежуточных посадок совершать полеты дальностью от 2 тыс. до 5 тыс. км, приспособлен для посадки на грунтовые аэродромы. Основным эксплуатантом самолетов Ан-148 в России является Министерство обороны.